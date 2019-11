Bratislava, addio al Polus: apre il rinnovato centro commerciale Vivo!

Il 7 novembre scorso il centro commerciale Polus City Center di Bratislava, il primo nato nella Slovacchia post-comunista, ha cambiato ufficialmente nome e ora si chiama Vivo!. La società austriaca Immofinanz, che lo acquistò per 200 milioni da TriGranit nel 2006, ha investito 25 milioni di euro nel processo di rebranding, con l’obiettivo di raggiungere una maggiore competitività nella capitale slovacca. Il complesso commerciale, progettato dallo studio Adamson Associates di Toronto con le sue due torri nel quartiere di Nové Mesto fu aperto nel 2000, e dopo un lungo periodo di boom ha subito negli ultimi anni la forte concorrenza dei nuovi nati nella capitale, soprattutto di Eurovea e del vicino Central, che dal 2012 ha velocemente eroso il pubblico del Polus, oggi visitato da circa 20.000 persone al giorno. Anche il fallimento della Carrefour slovacca, che nel centro commerciale aveva un grande ipermercato chiuso nel 2017, ha avuto un certo peso nel suo declino.

Una prima fase di lavori al Polus si è conclusa a settembre, con la creazione di 35 nuovi negozi, il rinnovamento di 10 negozi esistenti, l’apertura del mercato degli agricoltori e un nuovo spazio per la catena tedesca Lidl, che sostituisce Carrefour. Il nuovo Vivo! ospiterà altri cinque negozi di rivenditori alimentari locali e prodotti freschi, e arrivano nuovi marchi come Mohito, House, Cropp, Sinsay, Reserved e la catena polacca di moda LPP. Il nuovo Vivo! Bratislava entra in una catena di centri Immofinanz che da 2014 si è ampliato in dieci città di medie dimensioni in Europa centrale e orientale, quattro in Polonia, quattro in Romania, uno nella Repubblica ceca e uno in Slovacchia.

La ristrutturazione ha comportato la riprogettazione delle aree esterne ed interne, la facciata e il sistema di illuminazione, con il miglioramento del parcheggio, l’installazione di numerose scale mobili e l’introduzione del concetto «VIVO! Market», con l’ampliamento dei servizi gastronomici del centro commerciale. Il rafforzamento dei marchi locali e l’introduzione di nuovi negozi internazionali fanno parte della nuova strategia di Immofinanz, che con il centro commerciale Vivo! offrirà ai clienti 170 negozi su oltre 36.000 metri quadrati di area di vendita. Secondo Immofinanz, il numero di visitatori è aumentato negli ultimi due mesi del 35%.

(Fonte )

Foto FB/inovak1