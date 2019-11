Cookin’Tour Slovacchia, a Torino una cena con le tipicità gastronomiche slovacche

Giovedì 28 novembre 2019 a Torino, nell’ambito del progetto Cookin’Factory di Claudia Fraschini, si terrà una serata tematica dedicata alla Slovacchia con la presentazione delle tradizioni culturali del paese centroeuropeo e tante specialità culinarie. La serata, patrocinata dall’Ambasciata della Repubblica Slovacca in Italia e dall’Istituto Slovacco a Roma, è organizzata dall’associazione dei connazionali slovacchi a Torino „MY@VY – Priatelia Slovenska“ con il supporto dell‘Ufficio per gli Slovacchi che vivono all’estero.

In passato la cucina slovacca era una cucina povera, nella quale si utilizzavano ingredienti come il grano, le patate, il formaggio; tutto ciò che potesse in qualche modo resistere alle avverse condizioni climatiche invernali. La caccia e l’allevamento degli animali tipici del territorio portava poi a succucculenti manicaretti come l’arrosto d’oca e d’anatra, le specialità di maiale, di selvaggina, e ovviamente piatti a base di pesce d’acqua dolce, soprattutto la trota, la carpa e il luccio.

Nella serata si scoprirà molto più di questo. Potrete degustare una standing dinner con i piatti tradizionali slovacchi e godere di un concerto lirico della mezzosoprano slovacca accompagnata al pianoforte da Miwa Gofuka. Lo chef dell’Ambasciata a Roma Tomáš Chvostek e la sommelier Adriana Harandzová provederanno a fare da guide nei meandri della gastronomia tipica e dei vini pregiati della Slovacchia. Verranno preparati piatti tipici caldi e freddi, dal goulasch al filetto di maiale, passando attraverso l’anatra al miele e molte altre portate. Brevi filmati aiuteranno i partecipanti a conoscere meglio il paese Slovacchia. Presente all’evento il Console Onorario della Repubblica Slovacca per il Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta a Torino, Giuseppe Pellegrino.

Indispensabile la prenotazione. Iscrizioni online al Cookin’Slovacchia al costo di 25,00 euro a questa pagina, o 30,00 direttamente sul posto.

_

Dove: Cookin’Factory, Via Savonarola 2/M, Torino

Quando: giovedi 28 novembre a partire dalle 19:30

Prenotazioni sul sito

Info:

Foto cc by