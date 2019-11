La disoccupazione scende sotto al cinque per cento nel mese di ottobre

Il tasso di disoccupazione in Slovacchia nel mese di ottobre si è attestato al 4,94%, secondo i numeri dal Centro nazionale per il lavoro (UPSVaR), un dato in calo di un decimo di punto percentuale rispetto al mese precedente e dello 0,29% su base annua. Si tratta di un ritorno al di sotto della soglia psicologica dei cinque punti percentuali, dopo che a settembre il tasso era salito si sette decimi al 5,04%. Secondo UPSVaR il numero di persone attivamente in cerca di un lavoro erano 136.192 in ottobre, mentre il numero di posti vacanti nel mese è salito a 99.648. Il tasso di disoccupazione complessivo, calcolato sul numero totale di persone in cerca di lavoro, ha raggiunto il 6,04% in ottobre, in calo di 0,07 punti su settembre e di 0,31 rispetto all’ottobre 2018.

Il mercato del lavoro non ha ancora subito il rallentamento già sofferto dall’economia, dicono gli analisti, e fino alla fine dell’anno la tendenza dovrebbe confermarsi. Anzi, il mercato del lavoro non ha ancora raggiunto il punto di saturazione, anche se la domanda continua a superare l’offerta. Già 50 dei 79 distretti della Slovacchia mostrano una disoccupazione inferiore al 5% (18 sono sotto il 3%), dunque nel prossimo futuro una eventuale ulteriore decelerazione del tasso sarà più moderata che in passato.

(Red)

Foto stockmonkeys.com cc by