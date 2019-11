Deputato dell’opposizione accusato di diffusione di informazioni segrete sulla difesa

L’Agenzia nazionale anticrimine Naka ha accusato l’ex dipendente del ministero della Difesa, analista in questioni relative al settore difesa e deputato del partito di opposizione OLaNO Jaroslav Naď per aver “messo in pericolo” informazioni classificate. Secondo l’investigatore Naka che ha sporto denuncia, Naď «ha chiesto informazioni classificate e le ha divulgate ad altre persone» come ha comunicato la polizia. In sua difesa, Naď, che è stato nominato dal suo partito ministro ombra della Difesa, ha dichiarato di non essere a conoscenza di aver commesso alcun crimine, affermando di aver solo “posto una domanda” a un amico sulle indagini sul caso dell’ex spia russa Sergei Skripal a cui non era stata data risposta. Ha detto amareggiato di avere compreso, dopo il suo ingresso in politica, che sono stati utilizzati «tutti i mezzi disponibili e non disponibili per screditarmi».

Oggi, dopo l’interrogato presso la Naka, il parlamentare ha affermato che secondo lui l’Intelligence militare sta mentendo, e ha definito l’accusa contro di lui assurda e infondata. La sua colpa sarebbe stata, secondo il fascicolo aperto a suo carico, di aver dovuto sapere, come ex dipendente del ministero della Difesa, che le informazioni da lui richieste erano segrete. «Non ne avevo davvero idea», ha detto lui, e in questo caso «certamente non avrei fatto tali domande né mi sarei atteso delle risposte, soprattutto al telefono». Sebbene non sia chiaro chi abbia fatto la denuncia contro di lui, a notificarla è stato il capo del servizio segreto militare (VS), il generale Ján Balciar, del quale di recente Naď e il collega deputato Eduard Heger hanno parlato in una conferenza stampa delle sue (23) proprietà immobiliari, per un valore di milioni di euro, che non è chiaro come le abbia acquisite. Naď ha detto di essere stato intercettato in passato, mentre lavorava al ministero, ed è certo che lo abbiano intercettato anche adesso. Nei giorni scorsi ha ricevuto cinque CD con registrazioni audio, ma secondo lui non c’è niente su cui costruire un caso giudiziario, e anzi, vi ha trovato diverse menzogne. Anche il suo avvocato ha detto che non ci sono nell’accusa fatti criminalmente rilevanti, e ha annunciato ricorso.

Il primo ministro Pellegrini ha affermato di avere ricevuto informazioni sul caso dal servizio di intelligence militare e ha annunciato l’intenzione di convocare una sessione del Consiglio di sicurezza slovacco per analizzare il caso stesso e altre questioni relative alla difesa in cui è stato coinvolto il deputato Naď.

(Red)

Foto FB/policiaslovakia