Nuovo programma di incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici

Il Ministero dell’Economia 5 milioni di euro per finanziare la nuova campagna di incentivazione per l’acquisto di auto elettriche, rivolta a privati, imprenditori e pubblica amministrazione, con lo scopo di promuovere la mobilità in base a criteri di efficienza energetica e sostenibilità. Ma soprattutto incoraggiare all’acquisto di veicoli a propulsione alternativa, il cui prezzo oggi è ancora piuttosto elevato.

Il contributo per ogni acquisto sarà di circa 8.000 euro per un veicolo elettrico e 5.000 per l’acquisto di un veicolo ibrido plug-in. Il prezzo massimo di acquisto non deve superare i 50.000 euro, IVA inclusa. Le domande possono essere inviate per via elettronica attraverso il portale web (solo in slovacco) preparato dal ministero, dove sono già state pubblicate le condizioni e informazioni dettagliate, anche se il sistema di registrazione verrà lanciato l’11 dicembre e le domande possono essere presentate solo dopo il 17 dicembre. I candidati devono registrarsi sul sito compilando e inviando un modulo elettronico. Il termine per la presentazione delle domande terminerà quando il budget disponibile sarà esaurito. I beneficiari avranno 12 mesi per acquistare il veicolo e non potranno venderlo nei successivi due anni.

Il ministero dell’Economia ha deciso il lancio di una nuova campagna dopo i buoni risultati del progetto pilota a sostegno dell’eco-mobilità lanciato in collaborazione con l’Associazione dell’industria automobilistica slovacca (ZAP) alla fine di novembre 2016, per il quale furono stanziati 3,5 milioni di euro e che ha fatto aumentare la vendita di veicoli elettrici e ibridi plug-in del 350%, seppure tali veicoli siano ancora rari. Grazie all’iniziativa si potranno mettere in strada circa 1.000 nuovi veicoli elettrici e ibridi plug-in. Il ministero intende inoltre sostenere la costruzione delle infrastrutture necessarie per la diffusione di auto elettriche, attraverso sovvenzioni alle autorità locali per l’installazione di stazioni di ricarica.

(Fonte )

Foto stanvpetersen