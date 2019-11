Ucraina-Russia: nel Donbas alla ricerca di un dialogo costruttivo

Il primo ottobre scorso ha segnato una svolta per i negoziati tra Russia e Ucraina sull’attuale conflitto nei territori del Donbas. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha firmato la “ ” e, da allora, si sono messi in funzione una serie di processi che potrebbero portare, se non alla fine immediata del conflitto, perlomeno all’instaurazione di un nuovo dialogo tra Kiev e Mosca.

L’idea proposta da Steinmeier (ex-ministro degli Esteri tedesco e attuale presidente) va a completare gli accordi di Minsk, che rimangono al centro dei negoziati. Prevede però che le eventuali elezioni democratiche nelle repubbliche separatiste di Donetsk e Luhansk e, soprattutto, il prossimo incontro nel cosiddetto formato Normandia del “Quartetto”, non avranno luogo se non nel rispetto del cessate il fuoco e in seguito al ritiro di entrambe le forze armate (ucraine e russe) dai territori in prima linea. Il ritiro si è finalmente concluso una decina di giorni fa nelle zone di Stanitsa Luhanska e Zolote per Luhansk, e Bohdanivka e Petrivske per Donetsk.

Nel tentativo di instaurare un dialogo tra Kiev e Mosca, i leader di Francia, Germania, Russia e Ucraina la data del prossimo incontro: il 9 dicembre a Parigi. Annuncio ancora non commentato in modo più approfondito dal Cremlino. “L’instaurazione della pace deve venire da entrambe le parti, non è assolutamente possibile pensare alla fine del conflitto unilateralmente”, ha ribadito più volte Zelensky da quando è presidente. Ma numerose sono le speranze, e diversi attivisti locali e organizzazioni internazionali stanno lavorando a fondo sulla questione. Lo dimostra anche la seconda edizione del Forum Internazionale sul Donbas, tenutasi a Kiev lo scorso 13 e 14 novembre.

Formule per una reintegrazione

“Reintegrazione del Donbas – miglioramento della situazione umanitaria e potenziamento dei contatti interpersonali nella regione colpita dal conflitto”: questo il tema della seconda edizione del forum, organizzato dalla piattaforma indipendente e dall’organizzazione non-governativa , in partenariato con il ministero degli Esteri della Repubblica slovacca. L’obiettivo è stato quello di costruire una solida rete di attori istituzionali, diplomatici e civili al fine di collaborare per migliorare le condizioni nella zona colpita dal conflitto e fare il punto sullo stato attuale della situazione, riflettendo su problemi e sfide da affrontare. I partecipanti hanno avuto modo di esprimersi e parlare dei problemi che affrontano quotidianamente, quali le difficoltà nell’assicurare delle condizioni di vita normali per i cittadini. Numerosi gli approfondimenti trattati durante queste due giornate, modulate secondo un fitto programma di tavole rotonde.

Il dibattito si è aperto con la domanda: “Che cosa significa esattamente ‘reintegrazione’?” Secondo Oleg Martynenko, responsabile del dipartimento analitico dell’Unione ucraina per i diritti umani, la reintegrazione è “libertà di movimento e libero scambio di informazioni (ma non uno scambio di propaganda e immondizia informativa)”. Le opzioni che possono far avanzare questo processo di reinserimento di territori e persone sono molteplici e gli esempi storici più recenti lo dimostrano: la riunificazione pacifica della Germania dell’est dopo il crollo del muro di Berlino nel 1989, o la reintegrazione delle enclavi serbe in Croazia negli anni ‘90. Ma questi noti esempi, aggiunge Martynenko a margine, non sono per forza adattabili in Ucraina.

[…]

