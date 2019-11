Banca centrale, Čaputová non nominerà Hudák vice governatore

La presidente Zuzana Čaputová ha comunicato ieri la sua decisione di non nominare Jozef Hudák vice-governatore della Banca centrale slovacca (NBS), perché a suo parere il candidato non soddisfa diverse condizioni richieste per questo incarico. Innanzitutto non ha la qualifica minima richeista per la carica, ovvero un titolo universitario nel campo monetario o finanziario, e poi «ci sono fatti che mettono legittimamente in discussione la sua capacità di coprire la funzione di numero due della Banca centrale, in un modo che potrebbe minare il corretto funzionamento dell’istituto.

Il Parlamento aveva approvato la proposta del governo per la nomina di Hudák, candidato dal partito SNS, insieme a quella dell’ex ministro delle Finanze Peter Kažimír (Smer-SD) a governatore, nel dicembre 2018 con 72 voti su 136 voti validi in una elezione a scrutinio segreto. Con una lettera la presidente ha informato il capo del Parlamento Andrej Danko e il primo ministro Pellegrini. Mentre la nomina del governatore è andata liscia come l’olio, l’ex presidente Kiska ha tergiversato su Hudák, lasciando la patata bollente alla Čaputová.

Dubbi sulla nomina del candidato erano stati espressi da molti, che ritenevano non avesse le competenze e l’esperienza necessaria per ricoprire il ruolo. Anche l’ex governatore di NBS Jozef Makúch avrebbe informato la presidente delle sue riserve. Di recente Hudák ha affermato che, come vice-governatore, intende costituire una nuova compagnia di assicurazione sanitaria “di livello superiore” che andrebbe sotto il cappello della Banca centrale. Cosa che secondo Čaputová evidenza una carenza di conoscenza degli scopi e il ruolo di una banca centrale. Infine, il candidato nominato dal Parlamento ha occupato anni fa un posto di dirigente nel settore della sanità pubblica, campo che non ha nulla a che fare con le funzioni della Banca centrale slovacca, ed è stato coinvolto negli anni 2000 nell’affare Horizont, il più grande crack finanziario della Slovacchia.

(Red)