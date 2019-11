Rubrica legale: modifica di legge al Registro dei Partner del Settore Pubblico

La modifica alla legge del Registro dei Partner del Settore Pubblico reagisce soprattutto ai problemi che si manifestano nella pratica giornaliera. Di seguito mostreremo un breve elenco dei cambiamenti più importanti che potrebbero causare altri obblighi agli imprenditori registrati nell’elenco.

Soddisfazione del criterio del limite finanziario

Il partner del settore pubblico è obbligato a garantire la propria iscrizione nel Registro ancora prima dell’accettazione della prestazione nel caso che questa andasse a superare il limite della prestazione stabilita dalla legge, che ammonta ad € 250.000,00. Adesso non sarà più rilevante il valore finanziario della prestazione fornita per l’anno solare, ma sarà necessario considerare il valore finanziario della prestazione totale fornita al partner del settore pubblico durante l’intera durata del progetto.

Nuovo termine contenuto nella legge “La durata del contratto”

La durata del contratto è il periodo durante il quale il partner del settore pubblico riceve fondi o acquisisce la proprietà ovvero altri diritti di proprietà. Sulla base di questo periodo, l’iscrizione nel Registro dei Partner deve durare e corrispondere col periodo durante il quale sono fornite le prestazioni finanziarie inerenti al partner del settore pubblico

Cambio di interpretazione “membro del management superiore” del partner del settore pubblico

In alcuni casi, nella circostanza in cui non esistesse la persona in grado di soddisfare la definizione del Beneficiario finale ai sensi della Legge, questa posizione viene sostituita dal cosiddetto Beneficiario finale fittizio. “Il Beneficiario Finale Fittizio” viene scelto tra i membri del management superiore siccome il membro del management superiore in linea con la legislazione precedente si può scegliere tra l’organo statutario, il membro dell’organo statutario, l’amministratore delegato o il dirigente che agisca nell’ambito della competenza conferitagli direttamente dall’organo statutario. A questo punto diventa necessario sottolineare che tale definizione ha causato diversi oneri amministrativi nella propria applicazione. Adesso si considera come membro del management superiore solo l’organo statutario e i membri dell’organo statutario stesso. La modifica porta una semplificazione a questa definizione ma impone ai registrati di rendere compatibili i dati inseriti entro il 29.02.2019

La possibilità di non iscrivere l’informazione sulla residenza permanente

Sempre in merito alla figura del “beneficiario finale fittizio” la legge offre la possibilità ai membri del management superiore l’opzione di non includere una residenza permanente nel documento di verifica. Tuttavia, questa possibilità è data esclusivamente nei casi in cui l’immissione dell’indirizzo possa interferire con la propria sicurezza ovvero con i diritti collegati alla persona. Al posto di questa informazione, soddisfacendo i requisiti di cui sopra, la persona autorizzata può indicare l’indirizzo della sede legale della società. In questo caso, tuttavia, sarà necessario dimostrare una preoccupazione giustificata in merito alla protezione della sicurezza o di qualsiasi altra interferenza sproporzionata con i diritti di cui si parla

Modifica della registrazione dei partner del settore pubblico che sono emittenti di titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o che sono controllati direttamente o indirettamente da tali enti.

In questo caso la persona autorizzata per la registrazione non deve essere inserita se esiste una persona fisica che detiene oltre il 25% del profitto dell’azienda o se è emittente dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Nel caso suddetto, i membri del management superiore saranno iscritti in maniera automatica al posto di beneficiari finali.

Simona Krutáková