Volkswagen, non c’è la Slovacchia nei piani per l’auto elettrica

Secondo l’agenzia Sita Volkswagen se spostare la produzione del modello Volkswagen Passat dalla Turchia nello stabilimento del gruppo a Bratislava, e ha ritardato la decisione sull’investimento da 1,3 miliardi di euro in un nuovo impianto produttivo in Turchia. Nel frattempo, è stato approvato un investimento di 60 miliardi per la produzione di auto elettriche e ibride nei prossimi cinque anni, ma la Slovacchia non rientra nel piano. Gli investimenti decisi saranno realizzati negli stabilimenti presenti in Germania, Repubblica Ceca, Stati Uniti e Cina.

LA fabbrica di Bratislava, che ha annunciato mesi fa 3.000 licenziamenti, prevede nel breve periodo una riduzione della produzione delle piccole city-car del gruppo (Volkswagen Up, Seat Mii e Škoda Citigo). Per compensare questa perdita a Bratislava (dove si fabbricano auto di cinque marchi – Volkswagen, Audi, Porsche, Seat e Škoda) si aspettano l’affidamento di almeno un nuovo modello. Per il momento sembra che sarà trasferita nella capitale slovacca parte della produzione del SUV compatto Škoda Karoq.

(Red)

Foto volkswagen.sk