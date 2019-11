Inflazione, prezzi al consumo in crescita del 2,7% ad ottobre

I prezzi al consumo in Slovacchia sono aumentati del 2,7% su base annua in ottobre, secondo quanto riferito dall’Ufficio di Statistica, segnando un rallentamento dopo il 2,9% in settembre e il 2,8% in agosto. I prezzi di prodotti alimentari e bevande analcoliche sono cresciuti del 4,8% in confronto all’ottobre di un anno prima, e quelli per l’istruzionedel 4,5% e per le spese di alloggio, l’acqua, l’elettricità, il gas e altri combustibili l’aumento è sato del 3,8%. Nei trasporti i prezzi sono diminuiti dell’1,2%.

Nel confronto mensile, i prezzi al consumo sono diminuiti dello 0,1% ad ottobre rispetto a settembre. Un calo particolare si è registrato per i trasporti del 2% e per gli alimentari dello 0,5%, mentre sono stati in aumento i prezzi in hotel e ristoranti e nella categoria beni e servizi vari, entrambi dello 0,5%, e per mobili, accessori e manutenzione per la casa dello 0,4%.

Nel corso dei dieci mesi del 2019 i prezzi sono cresciuti del 2,6% su base annua. Gli analisti delle banche commerciali stimano che nel 2019 l’inflazione si attesterà al 2,7%. Lo scorso anno la media dei prezzi al consumo è aumentata del 2,5% in confronto all’anno precedente.

(Red)

Foto cocoparisienne