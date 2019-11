Le elezioni politiche di febbraio costeranno oltre 12,5 milioni

Il consiglio dei ministri ha approvato ieri il budget di spesa per le elezioni generali del 2020, che sono stimate in oltre 12,6 milioni di euro, di cui 10,6 milioni pagati dal ministero degli Interni e l’Ufficio di Statistica i 2 milioni restanti. Gli stanziamenti provenienti dal ministero andranno a coprire i costi per le remunerazioni dei membri dei comitati elettorali nei seggi, per stampare le schede elettorali e vario materiale informativo, per le attrezzature nei seggi elettorali e per garantire l’ordine pubblico nel giorno delle elezioni, sabato 29 febbraio. Mentre l’Ufficio di Statistica spenderà la sua parte per l’elaborazione dei risultati elettorali.

Le elezioni si terranno sabato 29 febbraio 2020, con i seggi aperti su tutto il territorio del paese dalle 7:00 alle 22:00 per i cittadini slovacchi che hanno compiuto 18 anni. I partiti politici sono tenuti a presentare le loro liste, che possono contenere un massimo di 150 nomi, entro il 1° dicembre. La validazione delle liste sarà effettuata dalla commissione elettorale nazionale entro il 21 dicembre, vale a dire 70 giorni prima della data del voto.

Gli slovacchi che vivono o che si trovano temporaneamente all’estero il giorno delle elezioni potranno votare per posta, ma dovranno registrarsi per tempo, anche online, entro e non oltre 50 giorni prima della data delle elezioni (ovvero entro e non oltre il 10.1.2020). Tutti i dettagli per il voto per posta . Se la domanda è corretta, l’elettore riceverà non oltre 35 giorni prima del giorno delle elezioni una busta con timbro ufficiale, schede elettorali e una busta di ritorno contrassegnata “VOĽBA POŠTOU – ELECTION BY MAIL” con gli indirizzi e le istruzioni su come votare. Il ministero o il comune slovacco di riferimento devono ricevere la busta entro e non oltre l’ultimo giorno lavorativo precedente il giorno delle elezioni, ovvero al più tardi il 28 febbraio 2020.

