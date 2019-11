Polizie di Slovacchia e Scozia collaborano contro la tratta di persone

Gli investigatori della polizia slovacca e scozzese, in collaborazione con diverse forze britanniche, Europol ed Eurojust, hanno istituito una squadra investigativa comune che ha portato alla condanna di quattro membri di un gruppo organizzato a Glasgow. Quattro uomini e due donne sono processati in Slovacchia per traffico di esseri umani, ha informato oggi la polizia su un social network.

Il gruppo reclutava le sue vittime intorno a Trebišov, nella Slovacchia orientale, selezionando giovani donne in cattive condizioni economiche e sociali con la promessa di una nuova vita, un lavoro sicuro e vitto e alloggio. Le vittime venivano incoraggiate a recarsi in Scozia, e qui, in appartamenti pronti all’uso, iniziava il loro sfruttamento. In alcuni casi sono stati si parla di sfruttamento sessuale, in altri venivano costrette a sposare stranieri.

