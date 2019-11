Ferrovia ad alta velocità: discussione in corso tra i ministri dei Trasporti

I ministri dei trasporti hanno discusso anche del settore dei veicoli autonomi e di una potenziale cooperazione tra Praga e Bratislava in questo campo. Nell’incontro il ministro slovacco ha espresso apprezzamento per le attività delle parti ceca e polacca relative alla reintroduzione del corridoio idrico del Danubio-Oder-Elba nella rete TEN-T. Lo studio di fattibilità dovrebbe valutare l’efficacia di questa via navigabile per la Slovacchia.