DiscoverEU: altri 20mila pass per i diciottenni europei

La Commissione europea ha avviato una nuova tornata di candidature per i pass di viaggio , che consentono ai partecipanti di viaggiare in tutta Europa, di conoscere il suo patrimonio culturale, sviluppando nel contempo le proprie conoscenze e competenze.

Tutti i diciottenni dell’Unione europea hanno tempo fino al 28 novembre 2019 (ore 12 CET) per candidarsi e avere l’opportunità di scoprire l’Europa tra il 1° aprile e il 31 ottobre 2020. Finora la Commissione ha assegnato 50000 pass di viaggio attraverso tre tornate di candidature alle quali hanno partecipato 275000 giovani. La nuova tornata consentirà ad altri 20000 giovani di partecipare a DiscoverEU.

«Da più di un anno e mezzo, DiscoverEU sta offrendo ai giovani europei nuove opportunità per scoprire il loro continente. Sono molto soddisfatto della loro entusiastica risposta e di come abbiano formato una vera comunità con i loro compagni di viaggio e altri ancora», ha commentato Tibor Navracsics, commissario responsabile per l’Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport. «Invito i giovani di tutte le regioni europee a candidarsi per questa nuova possibilità di sperimentare la libertà di spostarsi in tutta l’Unione, sviluppare competenze importanti, scoprire il nostro ricco patrimonio culturale e fare nuove amicizie».

Gli interessati a DiscoverEU possono partecipare anche a una serie di riunioni ed eventi organizzati durante il viaggio e riceveranno un diario di viaggio per scrivervi le loro esperienze. Ogni anno le attività DiscoverEU sono organizzate attorno a un tema specifico connesso alle priorità dell’Unione europea.

Il tema del 2019 è “Impariamo a conoscere l’Europa”. Il tema del 2020 sarà “Europa verde sostenibile”.

CHI PUÒ PARTECIPARE E COME

Occorre avere 18 anni alla data del 31 dicembre 2019, essere cittadini dell’UE ed essere disposti a viaggiare tra il 1° aprile e il 31 ottobre 2020 per un periodo massimo di 30 giorni. Gli interessati possono presentare la propria candidatura attraverso il Portale europeo per i giovani fino al 28 novembre 2019. Un comitato di valutazione esaminerà le candidature e selezionerà i vincitori. I candidati saranno informati dei risultati della selezione, basata su un quiz sulla conoscenza generale dell’Unione europea, nel gennaio 2020.

I giovani prescelti potranno viaggiare da soli oppure in gruppi formati al massimo da cinque persone. Di norma, useranno il treno. Tuttavia potranno anche utilizzare, se necessario, altri mezzi di trasporto come l’autobus o il traghetto o, in casi eccezionali, l’aereo, così da rendere possibile una partecipazione da ogni angolo del continente. In tal modo potranno partecipare all’iniziativa anche i giovani che vivono in regioni remote o insulari.

Dopo questa nuova tornata di candidature, la Commissione prevede di avviarne un’altra nel primo semestre del 2020.

DISCOVEREU

La Commissione europea ha lanciato DiscoverEU nel giugno 2018 a seguito della proposta del Parlamento europeo di un’azione preparatoria con una dotazione iniziale di 12 milioni di euro; il bilancio per il 2019 ammonta a 16 milioni di euro e quello previsto per il 2020 è di 25 milioni di euro.

DiscoverEU riunisce migliaia di giovani dando vita a una comunità diffusa in tutta Europa. I partecipanti, che non si erano mai incontrati prima, si sono messi in contatto attraverso i social media, si sono scambiati consigli o hanno condiviso informazioni locali, hanno formato gruppi per viaggiare da una città all’altra o si sono ospitati a vicenda.

