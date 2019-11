Zdeno Chára, record di 1500 partite in 22 anni di NHL

Il giocatore slovacco di hockey su ghiaccio Zdeno Chára, difensore della squadra statunitense dei Boston Bruins, ha ricevuto questa settimana a Montreal una standing ovation dagli spettatori in occasione della sua 1.500esima partita giocata nella NHL, la Lega dell’hockey professionistico nordamericana che insieme alla KHL asiatica ed est-europea copre quasi del tutto il miglior hockey giocato al mondo.

Chára è il sesto difensore della NHL a raggiungere un traguardo così prestigioso, dopo venticinque anni di carriera, dai primi ingaggi da juniores nelle squadre di Trenčín, Praga e Piešťany per finire ancora minorenne negli Stati Uniti dove da professionista sfonderà in NHL già a diciannove anni per non fermarsi più. Oggi ne ha 42, e non sembra ancora intenzionato a mollare.

Zdeno Chára ha ringraziato la folla alla partita, inclusi i tifosi avversari che lo hanno applaudito con afffetto, una cosa che, ha detto, «ricorderà per sempre». Di solito, ha chiosato il campione, «mi fischiano», dato che è conosciuto come un difensore dagli scontri diretti piuttosto duri.

Nato a Trenčín nel 1977, Chára è alla sua ventiduesima stagione in NHL, ed è il terzo giocatore europeo a superare il limite di 1.500 partite dopo il ceco Jaromír Jágr e lo svedese Nicklas Lidström. Arrivato ai Bruins nel 2006 come loro capitano, con i suoi 206 centimetri (non a caso il suo nome in campo è “Big Z”) è il giocatore più alto che abbia mai giocato nella NHL. Nel suo palmares ci sono due argenti ai mondiali, una vittoria della Stanley Cup nel 2011 (come primo capitano proveniente da un ex paese del blocco comunista), un Norris Trophy come miglior difensore NHL nel 2009, un Mark Messier Leadership Award. E il record di tiro più veloce di sempre, 108,8 miglia ovvero 175 chilometri all’ora.

