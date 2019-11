Immobili residenziali: prezzi schizzati del 9,7% nel terzo trimestre

Il prezzo medio degli immobili residenziali in Slovacchia è cresciuto nel terzo trimestre del 9,7% su base annua, raggiungendo secondo la Banca nazionale (NBS) i 1.603 euro al metro quadrato, nuovo massimo storico, e del 3% in confronto al trimestre precedente. La variazione è imputabile per due terzi allo sviluppo dei prezzi degli appartamenti (1898 euro al metro, +10,2% annuo), mentre i prezzi delle case famigliari sono cresciuti relativamente più lentamente (1.247 euro, +6,5% annuo).

Gli analisti di NBS prevedono che il ritmo di crescita, il più veloce dal 2008 secondo , dovrebbe rallentare nel prossimo periodo, pur restando in territorio decisamente positivo. Il risultato è in parte influenzato, dice il rapporto NBS, dall’effetto base di una leggera riduzione del prezzo medio delle abitazioni nei trimestri dello scorso anno, facendo chiudere il 2018 con una decelerazione al 5,5% contro il 6,7% dell’esercizio precedente. In ogni caso, i prezzi del settore immobiliare non starebbero ancora vivendo una “bolla”, come dimostra il grafico che alleghiamo.

Sullo sviluppo dei prezzi immobiliari influisce ancora soprattutto la mancanza di alloggi a prezzi accessibili, ma anche i tassi dei prestiti immobiliari relativamente bassi, che spingono la domanda di alloggi, che dovrebbe tenere anche nei prossimi trimestri.

I prezzi di Bratislava sono stati superiori nel terzo trimestre del 6% al picco precedente del 2008. Da allora, il salario medio nel paese è aumentato del 52% e il tasso di interesse medio sui mutui è sceso dal 6% all’1,2%. Dal punto di vista regionale, il prezzo medio delle abitazioni nella regione di Bratislava è più del doppio rispetto alle altre regioni slovacche. Nella maggior parte delle regioni prezzo medio delle abitazioni nel terzo trimestre del 2019 era superiore a 1.000 EUR al metro quadrato, ad eccezione della regione di Trenčín, Nitra e Banská Bystrica.

Maggiori dettagli sono pubblicati sul .

(Red)

Foto pixabay