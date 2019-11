Questa settimana il Festival della scienza, partecipano centinaia di giovani ricercatori

Da lunedì 4 novembre studenti, professionisti e il pubblico in generale possono partecipare a conferenze, seminari, visite guidate e concorsi organizzati nell’ambito del “Festival della scienza e della tecnologia AMAVET 2019” che si tiene presso l’area fieristica Incheba a Bratislava. Ma sono previste decine di eventi su tutto il territorio slovacco, inclusa una giornata di porte aperte in diversi istituti dell’Accademia delle scienze slovacca (SAV). Al concorso, dopo le selezioni regionali delle scorse settimane, partecipano 255 giovani ricercatori coinvolti in 167 progetti in 11 categorie, numero record negli ultimi 4 anni. La finale si svolgerà il 7 e 8 novembre. I vincitori saranno selezionati per competere in competizioni scientifiche nazionali e internazionali. All’edizione di quest’anno sono in gara anche due partecipanti di soli 10 anni, con progetti relativi allo studio delle condizioni di vita delle piante carnivore e sulle zecche. Accanto a una presentazione dei migliori progetti scientifici e tecnologici, il festival è anche una ottima occasione per la divulgazione della scienza e della tecnologia in Slovacchia. Per saperne di più vedere il programma sul sito

