Quasi mezzo miliardo di euro all’anno addebitato in bolletta per l’energia rinnovabile

Le famiglie slovacche hanno contribuito con oltre 3 miliardi di euro negli ultimi otto anni alla produzione di energia prodotta da fonti rinnovabili e cogenerazione ad alto rendimento. Una somma enorme, già pagata attraverso le bollette dell’elettricità, che tuttavia non è tutto, avverte vEnergetike., in quanto l’Autorità di regolamentazione dell’energia ÚRSO non registra i versamenti fatti per a tali scopi gli anni 2009 e 2010, che fornisce solo i dati dopo il 2011, in seguito a una modifica di legge. Dai dati dell’autorità tuttavia risulta che l’anno in cui i consumatori slovacchi hanno pagato la maggior quantità di contributi per l’elettricità verde è stato il 2017, per oltre 515 milioni di euro, più dell’anno scorso, quando il contributo è sceso a 475 milioni.

(Red)