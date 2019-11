Nové Zámky, dottoressa all’ospedale arrestata mentre prende mazzetta

Uomini sotto copertura dell’Agenzia nazionale anticrimine NAKA hanno arrestato in flagrante, nell’ambito dell’operazione “Dáma” (Signora) una dottoressa dell’Ospedale di Nové Zámky (regione di Nitra) mentre incassava una bustarella. La polizia, pubblicando la scarna notizia su un social media senza fare nomi né iniziali del medico, ha scritto che non era la prima volta: solo negli ultimi due mesi la dottoressa aveva preso preso mazzette almeno altre cinque volte, tutte documentate. Nei confronti del medico sarà emessa una accusa per corruzione.

(Red)