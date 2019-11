Gli eventi del mese di novembre a Bratislava e dintorni

Mozart Festival, Bratislava

25 ottobre – 10 novembre 2019

Sesta edizione del Bratislava Mozart Festival 2019, con quattro concerti interpretati da grandi artisti slovacchi ed europei. Apertura con l’eccezionale Opus Requiem KV 626. Seguirà una selezione di quartetti di oboe di Mozart e del contemporaneo Georg Druschetzky, di cui ricorre quest’anno il bicentenario della morte. Verrà eseguito anche il trio d’archi di Johann Nepomuk Hummel, artista austriaco di Pressburg che fu allievo di Mozart e cita nel suo lavoro le affascinanti melodie di Mozart. Nel terzo concerto due straordinarie opere di Johannes Brahms, le Sonate Op. 120 per clarinetto e pianoforte. Chiusura con la Gran Partita KV 360 / 371a di Mozart per tredici strumenti a fiato.

Info:

Mesiac fotografie 2019, Bratislava

29 ottobre – 30 novembre 2019

La ventinovesima edizione del noto festival internazionale Mesiac Fotografie – Month of Photography porterà a Bratislava star internazionali come AES + F e Joan Fountcouberta, oltre a Cédric Delsaux, Tom Jakobi, un’ampia retrospettiva di Vladimír Židlický e molti altri. In un anno e un mese in cui si celebra il 30° anniversario della Rivoluzione di velluto, questo sarà uno dei temi del festival, in particolare attraverso i lavori di quegli autori dell’Europa centrale e orientale che si opponevano al potere comunista nell’allora blocco orientale. Nel complesso saranno a disposizione degli appassionati 25 mostre individuali e collettive in diverse aree e location della capitale slovacca.

Info:

Mostra interattiva di robot, Bratislava

12 settembre – 10 novembre 2019

Contenuto non disponibile

Consenti i cookie cliccando su "Accetto" nel banner a fondo pagina"

“Mesto robotov” è una mostra dei 72 robot più recenti provenienti da Las Vegas, Pechino, Londra e Berlino. Ci sono inoltre il teatro dei robot, 11 incredibili realtà virtuali e tecnologie spaziali. Tutto è testabile, ogni zona è interattiva. Si possono controllare, parlare e persino abbracciare i robot. La mostra è stata visitata da oltre 4 milioni di persone in Repubblica Ceca, Italia, Polonia, Estonia, Russia, Lettonia e Lituania. Ora è disponibile presso Avion Shopping Park a Bratislava fino al 10 novembre.

Info:

Peugeot Slovak Open 2019, Bratislava

4-10 novembre 2019

Il Peugeot Slovak Open è il più grande torneo di tennis maschile organizzato in Slovacchia, si terrà presso AXA arena NTC dal 4 al 10 novembre 2019. Quest’anno, per la sua ventesima edizione, con un montepremi di 114.800, vedrà sfidarsi di numerose nazioni del mondo. Ci saranno anche sette italiani, e poi francesi, australiani, bosniaci, tedeschi, austriaci e serbi.

Info:

Svatomartinské dni / Giornate di San Martino, Bratislava

8-10 novembre 2019

Il quartiere della Città Vecchia anche quest’anno, in collaborazione con l’Arcidiocesi, il Comune di Bratislava e diverse associazioni e istituzioni, prepara una tre giorni dedicata a San Martino, il patrono dell’Arcidiocesi di Bratislava. La manifestazione, che include la benedizione del vino novello (nella Cappella di S. Ladislav presso il Palazzo Primaziale) e una santa messa nel Duomo di San Martino, vedrà diversi eventi accessori intorno a Primaciálne námestie. Ai visitatori saranno serviti assaggi di vino novello delle cantine delle località intorno alla capitale (Rača, Vajnory, Nové30 Mesto, Devín), e gastronomia tipica tra cui piatti d’oca e bue arrosto.

La tradizione del vino novello di San Martino viene nel tardo Medioevo alla città di mescere in questi giorni il vino nelle sue cantine. Il cosiddetto Bannzeit, introdotto nel XVI secolo a Pressburg, allora città tedesca, vietava alle cantine del contado di vendere vino e questo diritto era riservato alla cantina comunale nel sotterraneo del Vecchio Municipio, dove tutt’ora esiste il Museo municipale del vino, in una cantina nel monastero francescano e nella cosiddetta “Cantina Apostolica”, che si trovava nella “Zelený dom” (Casa verde), in cui una sala decorata di verde fungeva da locanda all’angolo della strada Zelená ulica con Hlavné námestie, edificio tra i più antichi della città, ancora esistente e più volte rimaneggiato in pienissimo centro storico. Qui venivano conservati i migliori vini dei vigneti municipali in dodici botti di vino su cui erano scolpiti i ritratti dei dodici apostoli. E proprio in queste cantine andava ogni anno per San Martino il sindaco con i consiglieri e altri funzionari della città ad assaggiare il vino giovane. Per impedire all’allegra compagnia di trattenersi oltre il canto del gallo, termine da non oltrepassare la mattina, si posizionava a guisa di avvertimento un piccolo barile in cantina su cui venivano appoggiate ali e testa di un gallo.

Sarà possibile degustare il vino novello venerdì 8 novembre dalle 14 alle 22, sabato dalle 12 alle 22 e domenica dalle 12 alle 18 negli stand su Primaciálne námestie.

Info:

Cantine aperte 2019 – Strada del Vino dei Piccoli Carpazi

15 – 16 novembre 2019

Oltre 150 cantine lungo la Strada del Vino dei Piccoli Carpazi ( ), un percorso che inizia a Bratislava e prosegue attraverso i rilievi collinari fino a Trnava, consentiranno agli appassionati di assaporare la migliore produzione vinicola della regione direttamente nelle cantine. La manifestazione dà la possibilità di incontrare e parlare con i diversi produttori e conoscere i loro segreti. Disponibili per i visitatori oltre 200 vini.

Info: ,

Mercatini di Natale a Bratislava

22 novembre – 22 dicembre 2019

Come ogni anno, l’atmosfera di Natale invade la capitale Bratislava in ogni angolo del centro storico, con i suoi numerosi banchetti colorati che offrono l’oggettistica artigianale ma soprattutto le specialità gastronomiche della tradizione, come le lokše gustose salate o dolci, il vin brulè, e tanti altri sapori cari agli slovacchi e molto apprezzati dai turisti stranieri.

Info:

A cura del sito