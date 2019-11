Buona la vendemmia 2019, sarà un anno eccellente. Il vino novello già sugli scaffali

I produttori di vino della Corporazione slovacca dei viticoltori e i produttori di vino (CVVS) giudicano il 2019 un anno di produzione eccellente, con uve di qualità sopra la media. Purtroppo, i viticoltori lamentano il fatto che alcuni non sono riusciti a vendere le loro vendemmie di qualità a causa dell’aumento delle importazioni dall’estero a basso costo e invitano le autorità competenti a esaminare accuratamente l’origine del vino venduto in Slovacchia, seguendo l’esempio di quanto fanno, ad esempio, Repubblica Ceca e Ungheria.

Le condizioni atmosferiche di quest’anno sono state molto buone, con pioggia sufficiente, nessuna tempesta tale da distruggere la vendemmia e l’uva non è stata colpita da alcuna malattia. Quest’anno la vendemmia è iniziata due settimane dopo rispetto al 2018, e la resa media è stata di cinque tonnellate per ettaro. L’uva ha mostrato un rapporto equilibrato di zuccheri e acidi, lasciando credere che i vini bianchi e rossi saranno ottimi, in linea con quelli della buona stagione 2017. Il primo vino prodotto dalla vendemmia 2019 sarà pronto in questi prossimi giorni, in tempo per le classiche degustazioni del vino novello di San Martino. Secondo la legislazione slovacca l’avvio ufficiale della vendita di vino novello è consentita già il “primo lunedì di novembre”.

(Red)

Foto Pxhere CC0