La società televisiva privata Markíza è stata acquisita dal PPF Group del miliardario ceco Petr Kellner (di cui proprietario al 98,9%) insieme ad altre emittenti televisive possedute dal gruppo CME (Central European Media Enterprises) in Repubblica Ceca, Bulgaria, Romania e Slovenia.

La società di Kellner ha annunciato la firma di un accordo con CME alla fine di ottobre per un valore di 2,1 miliardi di dollari. Oltre la metà della somma, 1,1 miliardi, vanno a Time Warner (AT&T Inc.), proprietario della maggioranza azionaria. Secondo Bloomberg il prezzo oggetto della transazione sarebbe inferiore dell’1,5% rispetto all’attuale valutazione di mercato, ma comunque superiore del 32% ai livelli di mercato prima dell’annuncio della messa in vendita della società, a marzo di quest’anno. Il passaggio di mano, che andrebbe a completarsi per la metà del 2020, dovrà tuttavia essere soggetto all’approvazione da parte delle autorità competenti per la concorrenza (in Bulgaria l’antitrust locale avrebbe già vietato a Kellner di acquisire proprietà televisive).

Del portafoglio televisivo di CME, la slovacca TV Markíza, leader di mercato, e la ceca TV Nova sono le emittenti chiave. Nel complesso, le televisioni acquisite hanno uno share tra il 30 e il 50% nei propri paesi, dove hanno contribuito a creare notiziari e intrattenimento in stile occidentale. PPF spiega che l’acquisizione integrerà le sua attività di telecomunicazioni nella regione CEE (provider internet e telefonici, tra cui in Slovacchia l’operatore mobile O2), e che intende cercare sinergie tra la creazione e la distribuzione di contenuti multimediali, anche per compensare il calo di fatturato dalla telefonia. Oltre a Markíza, a PPF passerà il controllo anche di TV Doma, Dajto e Markiza International.

CME fu fondata nel 1991 in Germania da Ronald Lauder, erede dell’impero cosmetico statunitense Estée Lauder. Nel 2009 entrò nel capitale Time Warner con il 31%, crescendo fino al 49,9% nel 2012. Nel 2018 Time Warner è stata ceduta ad AT&T che oggi controlla oltre il 64% delle azioni della società televisiva centroeuropea.

Kellner è al nella lista dei miliardari mondiali di Forbes con un patrimonio netto di 15,4 miliardi di dollari. Dopo l’uscita di voci negli ultimi giorni, Kellner ha sottolineato che TV Markíza è un investimento strategico per PPF, e che lui non ha mai preso in considerazione la vendita a Penta, che recentemente ha fatto manbassa di media in Slovacchia, al magnate dell’immobiliare Miroslav Výboh, amico da molti anni dell’ex premier Fico e presunto sponsor di Smer che si diletta anche con , o a chiunque altro.

(La Redazione)

Foto