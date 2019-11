Da novembre in vigore il divieto per i circhi di usare animali selvaggi

Dopo la legge che nel settembre 2018 ha introdotto la definizione di un animale come «una creatura vivente e sensibile», dal mese di novembre gli animali selvatici – come scimmie, elefanti, tigri, giraffe, ippopotami, rinoceronti, delfini, orsi – non potranno più essere utilizzati nelle esibizioni circensi in Slovacchia. Il ha pubblicato il decreto, in vigore dal 1° novembre, che stabilisce un elenco di animali e i dettagli sull’uso di animali a fini di esibizione pubblica o di addestramento, riprendendo una direttiva UE che è parte di una ampia campagna internazionale per fermare lo sfruttamento delle bestie selvatiche a scopo di spettacolo.

Obiettivo del provvedimento, che arriva dopo un processo durato diversi mesi, è proteggere il gruppo più vulnerabile di animali che nei circhi subiscono violazioni delle loro capacità biologiche e fisiologiche, e che la detenzione in piccole strutture in costante movimento espone a stress, problemi di salute e comportamentali, secondo le dichiarazioni il ministro dell’Agricoltura Gabriela Matečná (SNS), che rivendica per la Slovacchia un ruolo guida in questo senso «tra i paesi più avanzati del mondo».

Il ministero ha regolato la custodia degli animali nei circhi principalmente in tre punti essenziali. La legge introduce una decisione di approvazione (o sospensione o revoca della decisione), limita le specie animali vietate e stabilisce le regole di addestramentoe, e amplia e chiarisce le normative di protezione degli animali distribuite in diverse leggi. Sarà l’Amministrazione veterinaria e alimentare statale (ŠVPS) a effettuare controlli su salute e buone condizioni di vita degli animali e a infliggere sanzioni fino a 20.000 euro per le violazioni del divieto.

(La Redazione)

Foto cc by nd