Rivoluzione di velluto, i governi ceco e slovacco la ricorderanno insieme

I governi di Repubblica Ceca e Slovacchia terranno una sessione congiunta l’11 novembre al castello di Valtice, in Moravia, vicino al confine slovacco. Qui sarà commemorato dai ministri dei due paesi il trentesimo anniversario della Rivoluzione di velluto, un avvenimento storico che abbatté il regime comunista in Cecoslovacchia. La sessione in questione sarà la settima riunione congiunta dei due gabinetti, tutti svoltisi negli ultimi anni. I rapporti dei due paesi, nati dalla separazione del 1993, sono molto buoni, e i due governi discuteranno di alcuni progetti comuni avviati di recente, iniziative di cooperazione economica, progetti transfrontalieri, sicurezza energetica, infrastrutture di trasporto, sicurezza interna e difesa. Saranno inoltre discussi temi relativi alla presidenza slovacca per il 2019 dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e la presidenza ceca (2019-2020) del Gruppo Visegrad (Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia e Slovacchia / V4).

(Red)