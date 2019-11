Bratislava-Petržalka: il 1° novembre prende il via il nuovo sistema di parcheggio

Il distretto di Petržalka, il più grande dei 17 municipi di Bratislava, lancerà il 1° novembre il che il consiglio comunale della capitale ha approvato in settembre. Il distretto avrà 26.000 posti auto riservati ai residenti, che possono parcheggiare gratuitamente 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana. I non residenti possono parcheggiare negli spazi contrassegnati durante il giorno, tra le 8:00 e le 18:00 e nei fine settimana, gratuitamente. Durante la notte, il parcheggio avrà un costo di un euro all’ora. Inoltre, è consentito ai pendolari di registrarsi come residenti e usufruire quindi del parcheggio gratuito nel quartiere. Tuttavia, secondo i dati ufficiali, le auto parcheggiate nelle ore notturne nel quartiere , di cui 8.000 che trovano posto al di fuori delle aree appositamente designate, e oltre un terzo di tutte le auto posteggiate non appartiene a residenti a Petržalka.

Nella prima fase del progetto pilota coloro che violano le regole di parcheggio riceveranno un avvertimento, e solo dopo ripetute violazioni la polizia municipale inizierà a imporre multe.

Tutti coloro che utilizzano aree di parcheggio, sia residenti che non residenti, devono registrarsi elettronicamente o compilare un modulo. Attualmente dei proprietari di auto a Petržalka, ovvero più di 15.000 persone, e oltre l’85% di essi lo ha fatto elettronicamente. Molti di coloro che usano il veicolo aziendale per scopi privati ​​si sono rivolti all’ufficio comunale per verificare l’autenticità dei documenti.

Il sindaco di Petržalka, Ján Hrčka, ha esortato i cittadini di Petržalka ad avere pazienza, dato che la fase iniziale potrà presentare qualche inconveniente. Hrčka è comunque convinto che il nuovo sistema possa risolvere i problemi di parcheggio nel distretto e alla fine sarà apprezzato dai cittadini. Il progetto pilota di parcheggio a Petržalka proseguirà fino a dicembre del prossimo anno, poiché il nuovo sistema di parcheggio sarà lanciato in tutta la città all’inizio di gennaio 2021.

L’avvio del sistema di parcheggio si è reso necessario a causa di un aumento significativo delle domande di residenza permanente a Petržalka, oggi consistenti in oltre 300 richieste ogni settimana. Il distretto cittadino ha permesso la registrazione per la cosiddetta residenza amministrativa permanente, utilizzata finora da circa 100 persone.

Auto parcheggiate in zona Jungmannova, Petržalka