Henrieta Farkašová è Miglior atleta paralimpica al mondo 2019

La sciatrice slovacca Henrieta Farkašová è stata designata Miglior atleta paralimpico internazionale dell’anno in una che si è svolta a Bonn, in Germania. La slovacca, insieme alla sua guida Natália Šubrtová, ha sbaragliato la concorrenza grazie al ricchissimo medagliere conquistato alle edizioni dei Giochi Paralimpici Invernali, compresa l’ultima edizione in Corea del Sud, che ha concluso come detentrice del maggior numero di medaglie per un atleta alle Paralimpiadi. Per Farkašová si tratta del secondo riconoscimento internazionale in pochi mesi, dopo la premiazione come Sportivo dell’anno con disabilità al Laureus World Sports Award 2019 a Monaco, titolo conosciuto anche con l’appellativo di “Oscar dello Sport”.

L’atleta trentatreenne di Rožňava è la sportiva con disabilità di maggior successo nella storia della Slovacchia. nove medaglie d’oro, due d’argento e una di bronzo nelle tre edizioni dei Giochi paralimpici invernali cui ha partecipato, sempre con Natália Šubrtová con cui fa coppia dal 2008. Al suo debutto nei giochi a cinque cerchi, a Vancouver 2010, ha subito mostrato la sua stoffa, con quattro podi nella categoria sci alpino di tipo B3 (Ipo e non vedenti): tre medaglie d’oro per supergigante, slalom gigante e supercombinata e un argento nella discesa libera. A Soči 2014 ha vinto due ori per discesa libera e slalom gigante, ed un bronzo nello slalom speciale. A Pyeongchang 2018 vince la medaglia d’oro nella discesa libera. Da aggiungere anche i quattro ori dei mondiali 2017, disputati sulle piste di Tarvisio, in Italia, pareggiando il numero di medaglie con i mondiali di Sestriere 2011.

(Red)

