Italiano, ecco gli errori più comuni di chi parla la lingua all’estero

Spesso bistrattata e “invasa” da neologismi, la lingua italiana viene maltrattata dai connazionali. Avere il dubbio se scrivere “Qual è” o “qual’è” o essere insicuri se utilizzare “Da” o “Dà” sono diventate incertezze ricorrenti. Per questo motivo molte persone, purtroppo (o pultroppo), non sanno più scrivere in italiano. Strafalcioni da Oscar, supposizioni imbarazzanti e convinzioni infondate, oggi ben 8 italiani su 10 (82%) che parlano la nostra lingua all’estero litigano con la grammatica e commettono errori inquietanti nello scritto, ma anche nel parlato.

Una problematica frutto dell’abuso di internet, che ha reso gli italiani incapaci di scrivere e di formulare a volte un ragionamento sensato. “Qual’è”, “pultroppo”, “propio”, “avvolte”, “al linguine” senza dimenticare gli imperdibili “c’è ne” e “c’è né”, gli errori degli italiani variano dall’apostrofo (52 per cento), al congiuntivo (46 per cento) fino alla punteggiatura (39 per cento).

Ma quali sono i classici errori che fanno gli italiani che parlano la nostra lingua all’estero? “Qual è o qual’è?” (71 per cento) resta tra quelli più comuni. L’apostrofo in questo caso non va messo, infatti “Qual è” si scrive senza. Sempre. In cima alla classifica della categoria di errori più comuni c’è ovviamente l’apostrofo (52 per cento), uno degli amici più antipatici della lingua italiana. Quando si mette? Semplice, con tutte le parole femminili, quindi: “un’amica sì” e “un amico no”.

L’uso del congiuntivo (46 per cento) poi mette sempre a dura prova gli italiani. Quanti strafalcioni si sentono ogni giorno, soprattutto in televisione? “L’importante è che hai superato l’esame”, seppur molto usata questa è una formula grammaticale scorretta perché in questo caso bisogna usare il congiuntivo: “L’importante è che tu abbia superato l’esame”.

I pronomi (32 per cento) sono un altro grande errore commesso dagli italiani. “Gli ho detto che era molto bella”.

In questo caso, in riferimento a una persona di sesso femminile, bisogna usare il pronome “le”: “Le ho detto che era molto bella”. Un altro grande classico è l’uso della C o della Q (38 per cento). Se nella lingua parlata l’errore non si nota, nello scritto è tutta un’altra storia. Non si scrive “evaquare l’edifico”, ma “Evacuare l’edificio”. Allo stesso modo “il mio reddito è profiquo” è sbagliatissimo. Si scrive “il mio reddito è proficuo”. “Ne o né” (47 per cento) è un altro di quegli errori “da penna rossa”.

L’accento su “né” si utilizza quando questo vuole essere utilizzato come negazione. La punteggiatura (39 per cento) poi ha fatto tante vittime. Virgole, punti e virgola, due punti, non vanno mai usati alla leggera. Ognuno ha la propria regola.

Complice il gran numero di italiani emigrati negli Stati Uniti tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX, oggi negli Stati Uniti circa 709mila persone parlano in casa l’italiano, la quinta lingua straniera più studiata negli Stati Uniti, con punte a New York e New Jersey, dove vive il maggior numero di madrelingua italiani.

