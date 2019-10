Zlaté Moravce dichiara l’emergenza climatica e decide misure di mitigazione

La città slovacca di Zlaté Moravce ha all’unanimità la bozza di Dichiarazione dello stato di emergenza climatica cui hanno aderito decine di città in tutto il mondo, ed ha pianificato misure concrete volte a proteggere e salvaguardare l’ambiente. Sarebbe, secondo i membri del consiglio comunale, la prima area urbana della Slovacchia a prendere una tale iniziativa.

Queste le misure che gradualmente verranno introdotte da parte dell’autorità comunale e delle imprese e organizzazioni municipali per mitigare gli impatti dei cambiamenti climatici:

Sostituzione delle materie plastiche – bottiglie, posate, borse, tazze, cannucce, contenitori per alimenti, eccetera – con alternative sostenibili eco-compatibili realizzate in ceramica, vetro, tessuto, bioplastica e in altri materiali quali legno e metallo.

Sostituzione dello zucchero in bustine con le zuccheriere e le confezioni di panna monouso per il caffé con le caraffine per la panna sfusa.

Pattumiere per la raccolta differenziata in tutti gli uffici e strutture pubbliche del comune, e avvio della raccolta dei rifiuti organici nelle mense.

Utilizzo di carta e buste esclusivamente in carta riciclata e un uso più intensivo della stampa in bianco e nero e stampa fronte/retro in modalità risparmio per moderare il consumo di inchiostro e carta. Utilizzo di cartucce di inchiostro rigenerate e raccoglitori in cartone anziché in plastica.

Aumento della quantità di verde nel territorio urbano del comune e di installazioni idriche in strade e piazze come fontane e giochi d’acqua.

Azioni di incentivazione e formazione dei cittadini per separare e gestire al meglio i propri rifiuti.

Promozione e sostegno della bicicletta e della camminata quali mezzi di trasporto adeguati all’interno del tessuto urbano.

L’iniziativa prende il via dal fatto che «la qualità dell’ambiente influisce sulla qualità della vita di ognuno di noi e le conseguenze dei cambiamenti climatici già si percepiscono nella nostra regione», e dunque si rende «necessario in linea con gli obiettivi adottati delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e l’accordo di Parigi [COP 21], anche a livello locale».

Secondo il sindaco di Zlaté Moravce Dušan Husár, che si aspetta che altre città slovacche faranno lo stesso, è importante dare l’esempio. Il comune ha già iniziato a prendere iniziative a protezione dell’ambiente come l’acquisto di due veicoli elettrici per l’amministrazione o il divieto di plastica monouso dagli edifici municipali e una loro significativa riduzione in occasione di eventi. Il comune ha in programma inoltre la costruzione di cisterne per l’acqua piovana presso lo stadio cittadino, che verranno utilizzate per l’irrigazione del campo di calcio e si è impegnato a studiare moderne soluzioni tecnologiche per ridurre le temperature nei mesi estivi, che nella città ma anche in tutta la regione raggiungono picchi molto elevati.

Il consiglio comunale le misurazioni presso l’Osservatorio di Hurbanovo, che dimostrano come le temperature media annue negli ultimi 100 anni in Slovacchia siano aumentate in media di 1,1° centigradi. I dodici anni più caldi sono stati tutti registrati a partire dall’inizio degli anni ’90, mentre le precipitazioni atmosferiche sono diminuite in media del 5,6% – un dato che nel sud della Slovacchia è stato pari al 10%. Secondo gli studi, entro il 2075 le temperature sul territorioi potrebbero crescere di una media tra i 2 e i 4 gradi.

Zlaté Moravce è una città capoluogo di distretto nel sud-ovest della Slovacchia, regione di Nitra, con una popolazione di 13mila abitanti.

(La Redazione)

Foto zlatemoravce.eu