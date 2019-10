Moratoria elettorale, divieto di sondaggi esteso a 50 giorni prima del voto

Lunedì un rafforzamento del divieto di pubblicare importanti sondaggi di opinione prima delle elezioni in Slovacchia. La moratoria, che va a modificare la legge sulle campagne elettorali, è stata estesa da 14 a 50 giorni e riguarderà anche le elezioni politiche del 2020 che si terranno tra circa quattro mesi. La proposta è passata con i voti dei membri dei socialdemocratici (Smer-SD), del Partito nazionale slovacco (SNS) e degli estremisti di ĽSNS. Il resto dell’opposizione e il partito Most-Hid della coalizione di governo (tranne un suo deputato) hanno votato contro. Il leader di Most Bela Bugar aveva da tempo espresso il suo parere negativo sul provvedimento, e la sua posizione era nota. La maggior parte dell’opposizione ritiene che la legge sia incostituzionale e pensa di portarla all’esame della Corte costituzionale, invitando anche la presidente Zuzana Čaputová a non firmare la legge. Un altro emendamento sulla moratoria della deputata Katarína Cséfalvayova di Most-Hid, che intendeva invece ridurla a sole 48 ore, non ha invece avuto buon esito.

Secondo i firmatari, i sondaggi di opinione sono soggetti all’influenza dei partiti politici, pertanto differiscono l’uno dall’altro anche se vengono pubblicati in breve successione, producendo una mole di dati che confonde gli elettori. «Riteniamo che in questo caso la legge non limiti il ​​diritto all’informazione degli elettori ma, al contrario, cerchi di proteggere l’elettore dalla disinformazione e dalle informazioni appositamente fabbricate», sostengono i deputati, ritenendo necessario lasciare che l’elettore decida in base al programma e all’attività un partito politico, piuttosto che lasciarsi influenzare dai sondaggi più o meno ‘manovrati’.

L’estensione della moratoria sui sondaggi entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale, andando quindi a toccare anche le prossime elezioni. In pratica, se come si prevede il voto per il rinnovo del Parlamento si terrà a fine febbraio, si potranno pubblicare sondaggi solamente fino ai primi giorni di gennaio 2020.

Secondo alcuni, come Igor Matovič di OĽaNO, non ha sorpreso il voto del partito ĽSNS di Kotleba, che già in passato si è espresso a favore di emendamenti promossi da Smer, tanto da lasciare sospettare un eventuale cartello tra i socialdemocratici, i nazionalisti Andrej Danko (SNS) e il movimento di estrema destra di Kotleba per la costruzione del nuovo governo. Secondo alcuni osservatori, chi ha votato la legge conta sul fatto che una eventuale mozione alla Corte costituzionale prenderà parecchio tempo, e la moratoria sarà comunque in vigore alle imminenti elezioni. Molto dipende da quanto tempo si prenderà la presidente Čaputová per porre il veto e impedire, anche rivolgendosi a un tribunale, una seconda approvazione da parte del Parlamento.

Secondo Grigorij Mesežnikov del think tank IVO (Istituto per gli affari pubblici), l’approvazione di un tale atto è uno schiaffo alle conquiste del novembre 1989, una violazione del diritto all’informazione dei cittadini e un puro atto di censura degno dei tempi dell’ex primo ministro Vladimír Mečiar. Anche i rappresentanti dell’Istituto sociologico dell’Accademia slovacca delle scienze SAS) hanno espresso critiche all’emendamento, che è contrario ai principi di libertà di espressione e finisce per favorire i partiti politici a spese degli elettori, che possono essere più soggetti all’influenza di fonti di informazione manipolative, in particolare tramite i social media. Gran parte dei politologi hanno disapprovato la norma, ritenuta una delle peggiori approvate dall’aula, e avvertono che i sondaggi potranno comunque essere pubblicati all’estero, ad esempio sui siti di notizie cechi, e gli elettori slovacchi potranno comunque leggerli.

In ogni caso, il divieto riguarda la loro pubblicazione prima del voto, ma i sondaggi continueranno comunque ad essere commissionati e studiati dai partiti politici e dai media. Il politologo Kerekes annota che la moratoria avrebbe dovuto piuttosto essere accorciata a un paio di giorni. Sono invece da cambiare le regole per la pubblicazione dei sondaggi, e in particolare la loro interpretazione corretta da parte dei media, spesso ignorata. In Repubblica Ceca, invece, una legge vi ha posto rimedio.

(Red)

