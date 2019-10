Il deficit delle finanze pubbliche 2018 della Slovacchia è stato tra i più alti in UE

Il disavanzo dell’amministrazione pubblica in Slovacchia, dice una analisi di UniCredit Bank, è tra gli otto più alti nei paesi dell’Unione europea, secondo i dati aggiornati dei bilanci pubblici dell’UE dello scorso anno . L’aggiornamento di Eurostat ha aumentato debito e deficit della Slovacchia: il primo passa da un valore appena inferiore al 49% del prodotto interno lordo (PIL), al di sotto del livello di allarme della legge sul freno al debito, al 49,4% della revisione autunnale, con la correzione più alta dell’UE a 28 dopo quella del Regno Unito. Il debito della Slovacchia era rispettavamente al 52,0 e 51,3% nel 2016 e 2017.

Quanto al bilancio della pubblica amministrazione, l’anno scorso il disavanzo è stato pari all’1,1% del PIL, superiore a quanto inizialmente previsto (0,8% del PIL) e alla notifica di primavera di Eurostat (0,7% del PIL). Solo sette paesi hanno fatto peggio. La Slovacchia ha così fallito l’obiettivo di migliorare il suo miglior disavanzo di sempre, l’1% del 2017, e il bilancio di pareggio pianificato per quest’anno è ancora di là da venire. Secondo le più recenti statistiche, dice UniCredit, nemmeno quest’anno le finanze pubbliche sono migliorate e solo nel 2021-2022 si dovrebbe poter raggiungere un pareggio, per il quale tuttavia è necessario trovare fondi aggiuntivi per un valore pari allo 0,75% del PIL nel 2021 e all’1,15% del PIL nel 2022, scrivono gli analisti della banca.

(Red)

Foto edar/CC0