Quest’inverno da Bratislava si vola su sei destinazioni in Italia

Durante l’inverno, vale a dire nel periodo che va dal 27 ottobre 2019 al 28 marzo 2020, l’aeroporto di Bratislava offrirà un totale di quasi 4.000 voli, operati da Ryanair, Wizz Air, Pobeda, flydubai e Air Cairo. L’offerta include 29 voli di linea verso 27 destinazioni internazionali, una serie di voli charter per destinazioni esotiche, nuove rotte e un’estensione delle frequenze sulle rotte più popolari.

Nuove destinazioni

Ryanair collegherà Bratislava con quattro nuove destinazioni: Porto (Portogallo), Valencia (Spagna), Catania e Cagliari in Italia, con scalo a Milano. I passeggeri potranno inviare i loro bagagli direttamente alla destinazione finale senza doverli trasbordare. Odessa (Ucraina): il volo sarà operato dalla compagnia aerea ungherese Wizz Air due volte a settimana, il mercoledì e la domenica, dal 3 novembre. Eilat-Ramon (Israele): i voli diretti sono già operati da Ryanair dal 27 ottobre.

Voli per Alghero ed Eindhoven anche durante l’inverno

I collegamenti di linea per Alghero in Italia e Eindhoven nei Paesi Bassi saranno mantenuti anche durante l’inverno, con voli operati da Ryanair due volte a settimana. Le partenze per Alghero sono previste il martedì e il sabato.

Voli per Mosca

La compagnia aerea Pobeda ha deciso di aumentare la frequenza dei voli diretti verso la capitale della Russia, con partenze giornaliere, vista la crescente popolarità di quella destinazione.

Destinazioni esotiche

Hurghada (Egitto): i voli saranno operati dalla compagnia aerea Air Cairo solo fino a novembre.

Sono poi previsti voli charter per le seguenti mete esotiche:

– Salalah (Oman), il sabato (dal 26 ottobre);

– Banjul (Gambia), il venerdì da febbraio 2020, gestito da Smartwings.

I turisti potranno anche scegliere voli diretti per Dubai (Emirati Arabi Uniti) operati da flydubai e una serie di destinazioni gestite sia da flydubai che da Emirates con scali a Dubai: Bangkok (Thailandia), Maldive, Sri Lanka e Zanzibar.

Tutti i voli da e per l’Italia

Qui tutti i collegamenti tra Bratislava e le destinazioni italiane:

– Alghero 2 volte a settimana con Ryanair

– Bologna 2 volte a settimana con Ryanair

– Milano-Bergamo 4 volte a settimana con Ryanair

– Roma-Ciampino 3 volte a settimana con Ryanair

– Catania con scalo a Milano, imbarco diretto dei bagagli

– Cagliari con scalo a Milano, imbarco diretto dei bagagli

