Operazione Naka tra Bratislava e Trnava, arrestati 19 membri dei ‘Takáčovci’

Gli agenti di polizia dell’Agenzia nazionale anticrimine Naka è intevenuta ieri prima dell’alba in diversi luoghi nelle regioni di Bratislava e Trnava con unità di élite Lynx Commando per una operazione congiunta dal nome in codice “APAČ” nel corso della quale sono state arrestate 19 persone associate al gruppo criminale chiamato “Takáčovci”. Secondo le informazioni rilasciate dalla stessa polizia, tra gli arrestati non c’è l’uomo che è considerato il capo della banda, Ľubomír Kudlička. Tra i detenuti c’è anche un avvocato di Bratislava, che agiva per il gruppo ed è accusato tra l’altro di ricatto e di dare istruzioni per rendere false testimonianze.

L’investigatore della Naka ha emesso per i reclusi accuse per vari crimini violenti, come creazione, pianificazione e sostegno di un gruppo criminale, la coercizione con violenza, l’estorsione, il possesso e il traffico di armi e munizioni illecite, minacce, danni a proprietà di terzi, danni fisici e altri reati.

La banda dei takáč era attiva principalmente nel centro della capitale e nei quartieri Ružinov e Petržalka a Bratislava fin dagli anni ’90, specializzandosi nel racket in particolare di bar e ristoranti, ma anche di sale da gioco, casinò e bingo, e altri tipi di attività. In seguito hanno iniziato a operare nelle regioni di Trnava e Nitra. Dopo la morte del fondatore del gruppo Ján Takáč, ucciso davanti a casa a colpi di arma da fuoco nel luglio 2003, e l’assassinio nelle settimane successive di Robert Pál e Jozef Surovčík, prese le redini della banda Ľubomír Kudlička. Insieme ai gruppi criminali Sýkorovci e Piťovci, quella dei Takáčovci era considerata una delle gang più forti nella capitale.

La base del gruppo era nel centro commerciale Jadran a Ružinov, dove nei primi anni dopo la caduta del socialismo dal bancone di un bar partiva un corridoio nascosco che portava a un ambiente privato dove i moderni mafiosi slovacchi regolavano gli affari con sigari in mano seduti su lussuose poltrone. Il gruppo divenne un serio concorrente dei Sýkorovci, che allora erano la gang più temuta, in una Bratislava sotto continuo scacco delle bande della criminalità organizzata. Il centro commerciale Jadran fu anche vittima di due attentati, uno andato a vuoto, il secondo a segno, e l’esplosione ha fatto crollare un muro e ferito diverse persone. Molti dei protagonisti di quell’era sanguinosa, se sopravv29issuti, stanno scontanto la pena in galera. Altri si sono volatilizzati all’estero, in paesi dove non esiste estradizione.

(La Redazione)

Foto /policiaslovakia