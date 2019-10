Modifiche al codice della strada, raddoppiano le multe per chi telefona alla guida

Il Parlamento un emendamento al codice della strada che va a ritoccare diverse norme relative al traffico stradale e al pedaggio autostradale. La modifica che forse più interessa chi guida è che è stata raddoppiata la multa per chi usa il telefono cellulare al volante, salvo per chi fa uso di dispositivi vivavoce. Il divieto include anche altri dispositivi di telecomunicazione, audiovisivi e simili. La multa passa da 50 a 100 euro per il pagamento sul posto, e da 100 a 200 euro in caso non sia possibile il pagamento immediato e la sanzione venga saldata in un secondo momento.

Dall’anno prossimo sarà disponibile una vignetta autostradale valida per 365 giorni, vale a dire dal giorno di acquisto per un intero anno. Fino ad ora il contrassegno annuale è valido per l’intero anno civile, ovvero per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre. Chi lo acquista nei mesi successivi ne può usufruire soltanto in parte.

Vengono inoltre modificate le condizioni di parcheggio sul marciapiede e si sono decise misure per far fronte i troppi incidenti stradali causati da conducenti inesperti. Ai ciclisti sarà permesso di andare in bicicletta anche con un tasso alcolemico dello 0,5 per mille, se su una pista ciclabile o all’interno di una zona urbana, e sulle autostrade sarà obbligatoria la creazione di una corsia di emergenza in caso di colonne. Chi usa il monopattino elettrico sarà incluso tra i conducenti di veicolo non motorizzato, mentre fino ad oggi è definito come “pedone”. Viene infine modificato il sistema centrale di informazione sui parcheggi, e le persone con disabilità gravi riceveranno permessi di parcheggio intelligenti che, grazie ai sensori installati nei parcheggi riservati in Slovacchia, faciliteranno loro l’operazione di parcheggio.

(Red)

Foto Pxhere