Roma, 4 film dai paesi Visegrad per i 30 anni di democrazia

Comincia domani 29 ottobre una rassegna cinematografica dei paesi Visegrad (Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia e Ungheria) intitolata “Trentennale della svolta democratica in Europa Centrale“, organizzata sotto la Presidenza della Repubblica Ceca del Gruppo Visegrad nell’ambito dei festeggiamenti del 30º anniversario della Rivoluzione di Velluto in Cecoslovacchia. Per i prossimi quattro martedì saranno proiettati film sul tema del crollo della cortina di ferro del 1989. Tutte le proiezioni si terranno a partire dalle ore 18:00 nella Sala multimediale del , dove già sono in corso due mostre sul tema della Rivoluzione di velluto cecoslovacca.

Nella rassegna, la Slovacchia sarà rappresentata dal film „The Teacher. Una lezione da non dimenticare”, che verrà proiettato martedì 12 novembre. Il film verrà introdotto dalla produttrice Zuzana Mistríková. Di questo film del 2016 (titolo originale Učiteľka), diretto da Jan Hřebejk, abbiamo scritto più volte: qui e qui il commento della scrittrice Michaela Sebokova, e qui per la distribuzione della pellicola nei cinema italiani.

L’accesso alle proiezioni è libero fino a esaurimento posti.

Qui il programma.

(Red)