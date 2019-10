L’ONU registra violazioni dei diritti riproduttivi delle donne in Slovacchia

Secondo un rapporto realizzato a luglio dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne Dubravka Šimonovič, anche in Slovacchia si sono registrati casi di violazioni dei diritti riproduttivi delle donne e di violenza nei reparti di ostetricia. Lo sottolineano diverse Ong per i diritti dei pazienti e delle donne, che sottolineano diverse forme di violazione dei diritti delle donne durante il parto, come la limitazione del movimento delle donne nel travaglio, il fatto che le partorienti siano legate al letto, il fare loro pressione sull’addome, la cucitura del taglio cesareo senza anestesia. Come riporta Rtvs, sono stati rilevati inoltre problemi di violazione della privacy, insulti, umiliazioni e intimidazioni da parte del personale medico. Le Ong richiamano la legge slovacca, secondo la quale «ogni paziente ha diritto ad un atteggiamento umano, etico e dignitoso da parte degli operatori sanitari, alla protezione della propria dignità, al rispetto dell’integrità fisica e psicologica».

Nel rapporto ONU ci si riferisce specificamente a casi di sterilizzazione violenta e illegale di donne rom. La sterilizzazione può essere eseguita solo in base a una richiesta scritta e un consenso informato della paziente, e non può essere eseguita prima di 30 giorni dopo tale momento. Il ministero della Salute obietta di non avere informazioni di sterilizzazioni senza consenso informato dopo il 2004 e rivendica le attività svolte per migliorare la situazione sanitaria nelle comunità rom, incluse migliori cure per i bambini e le madri dopo il parto.

(Red)

Foto geudki