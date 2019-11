Paradisi fiscali e tasse: dall’OCSE una proposta debole

L’Ocse ha presentato una proposta organica su come tassare le multinazionali, in particolare quelle su piattaforma, che si rifugiano nei paradisi fiscali. Ma l’Icrict, un centro studi internazionale sui temi fiscali di cui fanno parte anche Joseph Stiglitz e Thomas Piketty, ha sottoposto il documento a una critica severa. Di Vincenzo Comito.

Paradisi fiscali e diseguaglianze, delle lotte per finta

Quello della lotta ai cosiddetti paradisi fiscali rappresenta apparentemente e da molto tempo uno dei cavalli di battaglia ricorrenti dei governi occidentali; nei consessi internazionali, a partire dai vari incontri del G7 e del G20, si possono ascoltare delle voci molto indignate in proposito da parte anche di politici molto autorevoli e potenti. Peraltro, negli ultimi venti anni, non è stato fatto sostanzialmente alcun progresso sostanziale nella lotta al fenomeno, anzi la situazione ha continuato, per molti versi, a degradarsi e le somme trasferite in tali amene località da quelli che se lo potevano permettere, ad aumentare.

Del resto due dei maggiori paradisi fiscali del mondo si collocano rispettivamente negli Stati Uniti (e specificamente nel Delaware) e in diversi territori amministrati dalla Gran Bretagna; si tratta di due Paesi che in teoria dovrebbero guidare la lotta a tale fenomeno. Anzi, incidentalmente, secondo il Tax Justice Network gli Stati Uniti sono lo stato più offshore del mondo. Altri rifugi si trovano invece in alcuni Paesi facenti persino parte dell’Unione Europea, dal Lussemburgo, all’Olanda, all’Irlanda.

Il fatto è che dietro la questione di tali trasferimenti di denaro ci sono in gioco interessi enormi, più o meno nascosti, interessi cui tutti molti dei governi dei Paesi ricchi non sono certo di solito insensibili, e questo per le più varie ragioni. Va peraltro sottolineato che alcuni governi appaiono sul tema più colpevoli di altri.

La questione ha, per molti versi, almeno alcune somiglianze con la parallela e pretesa lotta alle diseguaglianze. Anche questo secondo fenomeno, almeno altrettanto nocivo, non ha certo cessato di crescere in tutto il mondo negli ultimi decenni, grazie anche di nuovo, in effetti, a governi che, visti i risultati sino ad oggi sul tema, hanno evidentemente operato fattivamente perché questo accadesse.

Del resto, togli al povero e dai al ricco è una linea di condotta che si potrebbe adottare tranquillamente per descrivere il comportamento di moltissimi governi di destra e di pretesa sinistra nei Paesi ricchi negli ultimi decenni. E non è che manchino le informazioni al riguardo. Gli studi e le ricerche sui due fenomeni, sulla loro analisi e sul come combatterli, oggi potrebbero riempire una intera biblioteca; ma evidentemente questo non basta per spingere all’azione. Ma concentriamoci a questo punto sul solo tema dei paradisi fiscali.

Il ruolo delle imprese multinazionali

Una parte consistente dei soldi che sbarcano nei Paesi più accoglienti, hanno origine dalle grandi imprese multinazionali, e ora in particolare da quelle operanti nei settori delle tecnologie numeriche, che per evitare la tassazione dei loro guadagni fanno in qualche modo transitare i loro ricavi per tali amene località. Il Fondo Monetario Internazionale ha così stimato, secondo noi molto prudenzialmente, la perdita di gettito fiscale degli Stati attraverso le pratiche di tali gruppi in circa 500 miliardi di dollari all’anno (Saraceno, 2019).

In un Paese come l’Italia il potenziale recupero delle somme sui profitti eluse da tali imprese si potrebbe stimare in diversi miliardi di euro all’anno, somma che rappresenterebbe ovviamente un’importante boccata di ossigeno per casse statali come le nostre notoriamente esangui.

Illustr. BS