Proteste e avidità globali (gli squilibri nella distribuzione della ricchezza)

Bernie Sanders, candidato presidenziale della sinistra democratica, sostiene che “i miliardari non dovrebbero esistere”. Sorpreso, indignato, deluso per la mancanza di riconoscenza del genere umano, Mark Zuckerberg (una ricchezza personale da 70 miliardi di dollari), non gliele ha mandate a dire. In un’intervista a Fox News ha spiegato che i miliardari “sono persone che fanno cose davvero buone e aiutano tanto altre persone”.

Ecco due begli esempi di populismo e demagogia. Ma il danno che Sanders può fare è aiutare Donald Trump a essere rieletto l’anno prossimo. L’inventore di Facebook è molto più pericoloso. Non solo perché è già stato sorpreso con le mani nella marmellata mentre vendeva per soldi i nostri dati personali che in buona fede gli avevamo affidato. È pericoloso perché col suo volto antipatico e arrogante è il simbolo dell’accumulazione della ricchezza, della crescente ingiustizia sociale che sta minando dall’interno i sistemi liberal-democratici e l’economia di mercato.

Gli esperti cercano di spiegare e mettere insieme ciò che sta accadendo in Cile, Bolivia, Libano, Iraq, Russia, Spagna, Kazakistan, Hong Kong e in molti altri luoghi; quel che è appena accaduto in Ecuador, Algeria, Sudan. Ogni protesta di piazza ha le sue specificità. A Hong Kong l’economia non c’entra, a Barcellona molto poco; a Mosca la gente protesta contro il sistema putiniano degli oligarchi e l’assenza di democrazia. Negli altri, dove questione sociale e corruzione del sistema sono la motivazione comune, c’è tuttavia un uguale filo rosso, nonostante le diversità religiose e geopolitiche non paragonabili fra di loro.

Ciò che unisce la gran parte delle agitazioni socio-economiche è il sempre più pesante squilibrio nella distribuzione della ricchezza. Quasi ovunque nel mondo, un numero sempre più piccolo di persone diventa sempre più ricco, a spese della maggioranza sempre più povera. Nel corso degli anni l’avidità dei primi ha eroso anche la crescita della classe media, pilastro di stabilità di ogni sistema.

Foto cc by