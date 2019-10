Bratislava, per i 30 anni di democrazia nasce la ‘Piazza della Rivoluzione di velluto’

Il consiglio comunale di Bratislava ha approvato ieri una proposta per cambiare il nome alla parte della piazza SNP di fronte al Mercato Vecchio (Stará tržnica) con la dizione «Piazza della Rivoluzione di Velluto», Námestie Nežnej revolúcie. La decisione è avvenuta quasi all’unanimità, unico contrario il sindaco del distretto di Karlova Ves Dana Čahojová. Il nuovo nome della piazza sarà ufficiale dal 15 novembre 2019. Ringraziando i consiglieri per il risultato raggiunto, il sindaco Matúš Vallo ha scritto su un social network che «Fin dall’inizio, con l’avvicinarsi del 30° anniversario della Rivoluzione di velluto, eravamo convinti che avremmo dovuto commemorare questo anniversario in modo tale da farne rimanere la presenza in maniera permanente nella nostra città. Sono lieto che potremo onorare il 30° anniversario della caduta del totalitarismo a Bratislava con una nuova piazza». Piazza SNP, intestata all’Insurrezione nazionale slovacca del 1944 contro l’occupazione nazista, una delle denominazioni più utilizzate nella toponomastica in tutta la Slovacchia, fu il fulcro delle proteste dell’ondata anticomunista della Rivoluzione di velluto, che nel novembre 1989 dette l’ultima spallata a un regime ormai in dissoluzione. Qui si tennero raduni di decine di migliaia di persone che chiedevano libertà e democrazia, e facevano tintinnare le chiavi di casa per indicare ai politici comunisti che il loro tempo era finito.

(Red)

Foto /Matúš Vallo