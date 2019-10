OĽaNO offre 15 posti in lista elettorale all’Unione cristiana di Anna Záborská

Il partito OĽaNO ha raggiunto un accordo con il movimento extraparlamentare Unione cristiana (KU) per offrire a quest’ultimo 15 posti di candidati nella sua lista elettorale per le elezioni parlamentari del 2020. La leader di KU Anna Záborská, a lungo deputata del Parlamento europeo e non rieletta nel maggio scorso, ha detto che il suo movimento «rappresenterà i cristiani nel futuro parlamento e ne sarà la coscienza». L’Unione cristiana aveva discusso con diversi partiti per una collaborazione, e alla fine ha accettato l’offerta del leader OĽaNO Igor Matovič, che nei mesi scorsi aveva invitato ad unirsi i politici cristiani che non si sentono rappresentati da altri partiti. Anna Záborská, che ha lasciato i cristiano democratici (KDH) a gennaio dopo una lunga militanza, sarà in lista come KU insieme, tra gli altri, al deputato indipendente Richard Vašečka, che dopo aver lasciato OĽaNO aveva tentato lo scorso anno la scalata alla presidenza del Movimento cristiano-democratico (KDH), ma senza successo, e a un altro fuoriuscito da OĽaNO, l’ex deputato europeo Branislav Škripek.

Allo stesso tempo, Matovič ha invitato anche il leader KDH Alojz Hlina al tavolo delle trattative, «per dare ad ogni cristiano la certezza che i loro voti non andranno persi», e insieme a Záborská ha offerto al partito KDH metà della lista elettorale comune, per un totale di 75 candidati, e il terzo posto in lista per Hlina. Con la libertà, per gli eletti di KDH, di creare un proprio gruppo parlamentare (per farlo sono necessari almeno 8 parlamentari). Dobbiamo unirci, ha detto Záborská, e «creare una formazione in grado di cambiare radicalmente i risultati elettorali»,

Hlina, che sabato 26 settembre sarà a congresso con il suo partito KDH, ha rifiutato l’offerta. «KDH ha una storia di trent’anni, non può fondersi con un partito [OĽaNO] che è essenzialmente una società privata del suo presidente [Igor Matovič]», ha scritto Hlina su un social network. E poi «KDH è membro del Partito Popolare Europeo, non può fondersi con un partito che ha quattro membri, e lo stesso vale per un partito che è stato acquistato poco prima delle elezioni del Parlamento europeo [KU]». Fondato nel 1990, KDH è stato in Parlamento fino al 2012. Nelle due ultime tornate non ha ottenuto i voti sufficienti per superare la quota di sbarramento del 5%. Attualmente i sondaggi lo danno poco sotto al 6%, una percentuale in lieve flessione dopo l’entrata in corsa del partito Za ľudí dell’ex presidente Kiska.

(Red)

Foto nrsr.sk