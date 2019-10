Il numero di persone a rischio di povertà in Slovacchia diminuisce

Il numero di slovacchi che vivono a rischio di povertà ed esclusione sociale è diminuito nell’ultimo decennio, da 1,11 milioni a 872.000 persone. Nel 2018 la percentuale (12,4%) è stata la terza più bassa nell’UE, dopo Repubblica Ceca (12,2%) e Slovenia e Norvegia (entrambe al 16,2%), come risulta dalle statistiche dell’UE sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC). Uno slovacco su sei è a rischio di povertà o esclusione sociale, in particolare nelle regioni Prešov e Banská Bystrica, dove le percentuali sono superiori alla media nazionale, rispettivamente del 23,1% e del 22,3%.

Questi dati sono tre volte superiori a quelli registrati nella regione di Bratislava, dove solo il 7,9% degli abitanti è minacciato dalla povertà.

Secondo il su dati 2018, i cittadini dell’Unione che vivono a rischio di povertà o esclusione sociale sono 109,2 milioni, ma negli ultimi 10 anni la percentuale è diminuita dal 25% al ​​21,7%. Tuttavia, l’UE non ha ancora raggiunto uno degli obiettivi della strategia Europa 2020: eliminare 20 milioni di persone dal rischio di povertà ed esclusione sociale. Infatti, dal 2008 solo 8,2 milioni hanno ricevuto assistenza sufficiente per evitare le tre condizioni che contribuiscono al rischio di povertà ed esclusione sociale:

– povertà di reddito (meno del 60% del reddito disponibile mediano equivalente dopo i trasferimenti sociali);

– grave carenza materiale;

– Intensità di lavoro molto bassa dei membri della famiglia.

Il 5,8% della popolazione dell’UE soffre di grave deprivazione materiale, cioè non può permettersi di andare in vacanza almeno una settimana all’anno, non può permettersi un pasto a base di carne, pollo o pesce almeno ogni due giorni e mantenere alloggi con una temperatura adeguata, non ha la capacità di affrontare spese impreviste (di 650 euro), ha ritardi nel pagamento delle spese relative alla casa principale o negli acquisti rateali negli ultimi 12 mesi, non può permettersi di avere un’auto, un telefono, una televisione o una lavatrice.

Il 9,0% della popolazione di età compresa tra 0 e 59 anni vive in famiglie in cui i membri in età lavorativa hanno realizzato meno del 20% del loro potenziale totale nell’ultimo anno.

All’interno dell’UE, il maggior numero di persone a rischio di povertà vive in Bulgaria, Romania e Grecia: una persona su cinque.

(Fonte )

Foto joshzakary cc by nc