A novembre saranno a Bratislava il presidente ceco Zeman e il premier Babiš

Il presidente ceco Miloš Zeman ha in programma una visita in Slovacchia il 16 novembre, in occasione dell’apertura della Casa ceca a Bratislava, un progetto in itinere da anni che durante la sua visita in Repubblica Ceca a giugno, la presidente slovacca Zuzana Čaputová e e lo stesso Zeman avevano informato essere ormai pronta all’apertura. Secondo l’ambasciatore ceco in Slovacchia Tomáš Tuhý non si tratterà solo di un punto di contatto simbolico tra i due paesi ma anche di una struttura che creerà opportunità di funzioni per l’ambasciata ceca e i cechi in Slovacchia.

Il giorno successivo, 17 novembre, sarà a Bratislava il primo ministro ceco Andrej Babiš in occasione del 30° anniversario della Rivoluzione di velluto. Babiš verrà in Slovacchia su invito del primo ministro slovacco Peter Pellegrini nel pomeriggio del 17 novembre, dopo che nella stessa mattinata sarà celebrato l’anniversario a Praga e si terrà un vertice con i primi ministri dei quattro paesi di Visegrad (V4 – Slovacchia, Repubblica Ceca, Polonia e Ungheria).

(Red)

Foto: il vertice di settembre a Praga dei premier V4 ( )