Polizia per stranieri, a breve un sistema di prenotazione automatizzato

La polizia sta pianificando nelle prossime settimane il lancio di un sistema di prenotazione completamente automatizzato per gli stranieri. Secondo le informazioni diffuse dall’agenzia Tasr, il sistema dovrebbe permettere la scelta di una data e la compilazione online delle domande di permesso di soggiorno senza necessità di registrazione manuale da parte degli agenti negli uffici della polizia per stranieri. A confermarlo è stato il capo della polizia di frontiera e per stranieri, Ladislav Csemi, con un video postato sulla pagina Facebook del Corpo di polizia.

🇸🇰 CUDZINECKÁ POLÍCIA: NOVÝ REZERVAČNÝ SYSTÉM PRE CUDZINCOV UŽ ČOSKORO➡️ plno automatická rezervácia termínu na presný čas a dátum➡️ žiadne tlačenie dokumentov🇬🇧 ALERT: NEW RESERVATION SYSTEM FOR FOREIGNERS AT THE FOREIGN POLICE DEPARTMENTS STARTS SOON➡️ full automatic reservation system on exact date and time➡️ no printed documents requireby Ladislav Csemi, Director of the Foreign Police Uverejnil používateľ Pondelok 21. októbra 2019

In media, il numero di domande di residenza in Slovacchia è aumentato del 30% all’anno negli ultimi due anni. Il nuovo sistema ha il compito di semplificare e accelerare l’intera procedura. Proprio l’aumento di richiedenti ha portato di recente la polizia per stranieri a procedere alla ricostruzione di numerosi dipartimenti, al lancio del cosiddetto centro di elaborazione nazionale a Košice e l’introduzione di un sistema di assistenza del personale da parte degli agenti di polizia. Nel mese di aprile di quest’anno è stato lanciato il sistema di prenotazione per la presentazione delle domande, e poche settimane fa è stato annunciato che i tempi di attesa per la concessione della residenza saranno presto ridotti. Intanto, dopo il trasferimento in una nuova sede della sede della polizia per stranieri di Bratislava in un nuovo e più ampio edificio, avvenuta in primavera dello scorso anno, poche settimane fa sono stati aperti due nuovi uffici a Žilina e Ružomberok.

(Red)