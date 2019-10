Parlamento europeo, uno slovacco nominato relatore permanente per la Serbia

Lunedì a Strasburgo il Parlamento europeo ha nominato l’eurodeputato slovacco Vladimír Bilčík (Spolu-občianska demokracia) relatore permanente per la Serbia per i prossimi cinque anni, al posto del tedesco David McAllister. Bilčík è un membro sostituto della commissione Esteri e si occupa anche delle questioni dei Balcani come presidente della delegazione alla commssione per la stabilizzazione e l’associazione all’UE (SAPC) del Montenegro. Ringraziando i colleghi del PPE che lo hanno sostenuto, Bilčík si è detto rattristato dal vertice del Consiglio UE della scorsa settimana che non ha portato buone notizie al tema dell’allargamento dell’UE. In futuro dovremo lottare in modo molto più attivo a tutti i livelli della politica europea, ha detto, dicendosi pronto a fare la sua parte. La Serbia è un partner importante per l’UE nei Balcani occidentali, ed è un paese che ha fatto progressi importanti nei negoziati di adesione, ha notato Bilčík, dopo l’avvio delle trattative tra Belgrado e Bruxelles nel 2014. La Slovacchia si è sempre spesa a favore dell’ingresso della Serbia nell’UE, ed è uno dei pochi paesi europei che hanno negato fino ad oggi il riconoscimento dell’indipendenza del Kosovo.

(Red)

