Il prezzo medio delle abitazioni in Slovacchia è aumentato del 7,7%

Nei primi nove mesi di quest’anno, la media dei prezzi degli appartamenti è aumentata del 7,7% in tutto il paese, secondo i dati dell’Unione immobiliare della Repubblica Slovacca (Realitná Únia SR). Il prezzo per metro quadrato è passato da 1.671 a 1.800 euro, e potrebbe raggiungere 1.850 euro a fine 2019. Vladimír Kubrický, analista dell’Unione immobiliare, ha spiegato che il mercato immobiliare è attualmente caratterizzato da una scarsa offerta di appartamenti e da una riduzione del tasso di interesse sui prestiti ipotecari.

I prezzi delle case più alti si registrano nelle più grandi città del paese: a Bratislava, un appartamento di 3 locali ha un costo di circa 2.386 euro al metro quadrato, in aumento dell’8,2%, a Košice si pagano 1.687 euro al metro (+13,9%), mentre a Trnava il prezzo raggiunge i 1.617 euro.

I prezzi delle case continuano a salire, nonostante le misure restrittive introdotte il 1° luglio 2019 dalla Banca nazionale slovacca al fine di frenare il processo di indebitamento dei cittadini. La prospettiva di un basso tasso di interesse sui prestiti ipotecari a lungo termine incoraggia psicologicamente l’acquisto di un immobile, nonostante il rischio di incorrere in debiti insostenibili.

I nuovi appartamenti risultano essere più interessanti soprattutto per gli investitori immobiliari, mentre gli appartamenti più vecchi sono spesso preferiti dalle famiglie con bambini a causa del fatto che questo tipo di alloggio è generalmente vicino a tutti i servizi, come asili e scuole, parchi giochi, ospedali, stazioni, trasporti pubblici e negozi. Per non parlare del vantaggio di godere di appartamenti più grandi allo stesso prezzo dei nuovi appartamenti.

La situazione nella capitale è leggermente diversa, poiché gli appartamenti più costosi sono proprio i vecchi alloggi che si trovano nel centro storico, dove il prezzo al metro quadrato ha raggiunto i 3.067 euro. I prezzi degli appartamenti trilocali sono aumentati del 12,2% quest’anno rispetto ad altri quartieri della città.

