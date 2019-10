Čaputová in Giappone, invita la famiglia imperiale in Slovacchia

La presidente della Repubblica Slovacca Zuzana Čaputová si è recata nel fine settimana in Giappone per prendere parte alle cerimonie di incoronazione del nuovo imperatore Naruhito, succeduto al padre 85enne Akihito che alla fine dello scorso anno ha annunciato la sua volontà di abdicare e ha lasciato il trono il 30 aprile. Naruhito, 59 anni, è salito al trono come 126º imperatore del Giappone il 1° maggio di quest’anno.

Durante un incontro con il primo ministro giapponese Shinzo Abe a Tokio, la presidente slovacca ha inoltrato l’invito a un membro della famiglia imperiale giapponese per visitare la Slovacchia nel centenario delle relazioni diplomatiche bilaterali, che cadrà l’anno prossimo. Čaputová e Abe hanno discusso in particolare delle relazioni tra i due paesi e della cooperazione economica, nonché su opportunità di innovazione e protezione dell’ambiente. Il Giappone fu il primo paese asiatico a stabilire relazioni diplomatiche con l’ex Cecoslovacchia nel 1920. Nell’aprile scorso Abe aveva fatto la prima storica visita di un alto rappresentante del Giappone in Slovacchia, dove ha tra l’altro discusso di investimenti e accordi bilaterali, ma anche di relazioni diplomatiche. Oltre 60 aziende giapponesi hanno stabilito una loro attività in Slovacchia, dando lavoro a oltre 13 mila persone.

(Red)

Foto prezident.sk