Mauro Tummolo sabato su TV JOJ a “Česko Slovensko má talent”

Domani, sabato 19 ottobre, il cantautore Mauro Tummolo prenderà parte a “ ”, il talent show in onda su Tv JOJ, portando sul palco la musica italiana. Un’altra grande soddisfazione per l’artista ormai abitudinario in Slovacchia dove ha girato una video clip del suo “ ” e dove vive suo fratello. Mauro, che a settembre ha aperto il live dei Neri per Caso, a breve pubblicherà un nuovo singolo che segue il successo di “Tutta la notte”, quasi 58.000 streams su Spotify.

Questa l’anteprima della serata di JOJ:

Contenuto non disponibile

In vista della kermesse televisiva di domani, leggete l’intervista a Tummolo a cura di Francesca Monti .

Foto: Tummolo con il suo agente in Slovacchia, Giuseppe Trento