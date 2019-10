Jaguar Land Rover, forti aumenti salariali e bonus nel nuovo contratto

Il sindacato Moderné odbory che rappresenta i lavoratori di Jaguar Land Rover Slovakia (JLR) ha rilasciato una dichiarazione con i dettagli del nuovo contratto collettivo concordato con la società britannica. Sono previsti aumenti salariali fino al 26,16% nella categoria A, che presenta il maggior numero di addetti, numerosi premi per i dipendenti con figli e una remunerazione più elevata per gli straordinari di sabato (+50%), domenica e festivi (+100%). Molti lavoratori potranno già dalla prossima busta paga ricevere un aumento di circa 120 euro.

Altri punti chiave del contratto includono un bonus di 300 euro per i lavoratori che ottengono un titolo di studio secondario o universitario, una giornata di permesso di lavoro per controlli medici e migliori opportunità di carriera all’interno dell’azienda. Il contratto ha effetto retroattivo dal 1° ottobre 2019 e sarà valido fino al 31 ottobre 2022. All’inizio di settembre erano iniziati i negoziati con la direzione aziendale, che si erano protratti per diverse settimane. La scorsa settimana si era arrivati a un accordo di compromesso, sventando una minaccia di sciopero.

La società automobilistica britannica, controllata dal gruppo indiano Tata, ha iniziato la produzione nello stabilimento di Nitra nell’ottobre 2018 e attualmente conta oltre 2.600 lavoratori. Alla prima linea del modello Land Rover Discovery si aggiunge tra poche settimane una seconda linea che produrrà la nuova Discovery, modello iconico di Land Rover. Nonostante la crisi generale nel settore automobilistico, causato dall’instabilità dei mercati internazionali oltre che da cambiamenti politici, economici e tecnologici, JLR è riuscita a mantenere alti livelli di fatturato grazie alla vendita di quasi 600.000 veicoli in tutto il mondo nel 2018.

Foto JLR