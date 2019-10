Polonia, il PiS di Kaczyński si conferma ma ora l’opposizione è più compatta

Un numero record di polacchi, il 61,74%, si è recato alle urne il 13 ottobre per le elezioni legislative: si tratta dell’affluenza più alta dai tempi delle storiche elezioni del 1989, che hanno portato alla fine del comunismo. Questo dimostra che, dopo i quattro anni di governo del partito Diritto e giustizia (Pis), la Polonia è profondamente divisa su questioni come i diritti delle donne e delle persone Lgbt, il ruolo della chiesa e la libertà democratica, e che questa spaccatura divide praticamente il paese in due campi spesso reciprocamente ostili.

Nel 2015 il Pis aveva vinto le elezioni con una miscela di conservatorismo sociale e promesse di generose spese pubbliche. Ha introdotto un sussidio generale per chi aveva figli, che ha migliorato il benessere economico di molte famiglie, e sottolineato l’importanza dei valori tradizionali e della chiesa. Questa combinazione gli ha garantito un elettorato stabile e leale, soprattutto tra i più anziani e meno benestanti. La controversa riforma del sistema giudiziario, con la quale il Pis ha politicizzato i tribunali e messo la Polonia in conflitto con l’Unione europea, non ha diminuito il suo sostegno popolare. Né lo ha fatto l’ondata di scandali riguardanti diversi politici del Pis, con tanto di accuse di corruzione e abuso di potere, raccontate dalla stampa indipendente nei mesi precedenti le elezioni.

Nel corso della campagna elettorale il leader del Pis e primo ministro Jarosław Kaczyński ha corteggiato il suo elettorato con temi legati alla famiglia: ha promesso di mantenere ed espandere i programmi di stato sociale e il sostegno ai valori cristiani. Stavolta ha preso di mira i diritti lgbt, presentandoli come una minaccia alla famiglia tradizionale e all’ordine morale. Molte persone si sono opposte a questa retorica, sostenendo che si trattasse d’incitamento all’odio. Altre, elettori cattolici e conservatori, si sono sentiti rassicurati da questa sua posizione.

Foto wuhazet/map.io