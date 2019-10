Settimana della lingua italiana, a Bratislava “Dodici storie sul cibo”

Si aprirà il 21 ottobre alla Biblioteca Universitaria di Bratislava la mostra “Dodici storie sul cibo“, organizzata dall’Istituto Italiano di Cultura in Slovacchia. Le opere esposte provengono dalla collezione Michele Rapisarda di Milano, composta di circa 14.000 carte illustrate di uso quotidiano dal Seicento al Novecento, in ampia parte imperniata sull’alimentazione e che racconta capitoli centrali della storia del cibo e del nostro costume attraverso un repertorio iconografico spesso raro o poco conosciuto. I materiali, tutti originali, esposti a Bratislava ci guidano in un percorso visuale di dodici storie che parlano di gusto, di vivere con amore la cucina, di comunicazione, di usi e di prodotti alimentari un tempo conosciuti solo in specifiche parti dell’Italia mentre adesso sono noti ed apprezzati anche all’estero.

La mostra è originale e inedita perché muove ricordi, entra nella quotidianità con numerose curiosità e racconta il cibo attraverso le rappresentazioni che di esso si sono diffuse grazie a riviste, opuscoli, pubblicità, cartoline, calendari, gadget ed altro. E’ arricchita da alcune copertine storiche della “Domenica del Corriere” in tema gastronomico, disegnate da Achille Beltrame e Walter Molino nell’arco di un cinquantennio (1908-1958), e da una selezione di materiali pubblicitari d’epoca dedicata alla pasta, regina della tavola italiana esportata e apprezzata nel mondo.

Contemporaneamente ci ricorda l’illustrazione pubblicitaria legata al cibo, dove hanno lavorato autori da riscoprire e firme invece celebri come quelle qui presenti di Leonetto Cappiello, Antonio Rubino, Achille Beltrame, Walter Molino.

Quanto visibile a Bratislava è stato in parte esposto anche a Milano durante l’Expo 2015, alla Galleria del Gruppo Credito Valtellinese, nell’ambito della mostra “Cibo di carta”.

Questa mostra, che anticipa la IV Settimana della Cucina Italiana ed è uno degli eventi di rilievo della XIX Settimana della Lingua e della Cultura Italiana nel Mondo, è organizzata dall’Istituto Italiano di Cultura di Bratislava, con la collaborazione dell’Ambasciata d’Italia e curata dal libraio antiquario milanese Andrea Tomasetig.

La mostra resterà a Bratislava sino al 7 novembre, per poi spostarsi a Sesto San Giovanni (Milano) dove verrà esposta, dal 21 al 24 novembre, nell’ambito del Festival della cucina “Far da mangiare”.

Dove: Univerzitná knižnica v Bratislave, Michalská 1, Bratislava

Inaugurazione: 21/10/2019, ore 17:00

Orari: dal 22/10 al 7/11, dalle 10:00 alle 18:00

Curatore: Andrea Tomasetig

Ingresso libero

Info:

(aise)