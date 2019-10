I migliori ospedali in Slovacchia sono a Banská Bystrica e Košice-Šaca

L’Ospedale di facoltà F.D. Roosevelt a Banská Bystrica e l’Ospedale di Košice-Šaca sono i migliori ospedali in Slovacchia, secondo la delle strutture sanitarie effettuata dall’Institute for Economic and Social Reforms (INEKO) su indicatori quali la qualità dell’assistenza sanitaria fornita, l’esperienza dei pazienti presso la struttura, la difficoltà di diagnosi, la soddisfazione del paziente, la gestione e trasparenza. L’ospedale di Banska Bystrica ha la migliore posizione nella categoria degli ospedali statali universitari e di facoltà, mentre l’ospedale di Košice-Šaca è in cima alla lista degli ospedali non specializzati.

Dopo il Roosevelt, nella categoria delle strutture universitarie è arrivato secondo l’Ospedale militare centrale SNP di Ružomberok, seguito dall’Ospedale di facoltà a Martin (entrambi nella regione di Žilina). Mentre tra gli ospedali generali il secondo posto è andato all’Ospedale di Stará Ľubovňa e il terzo all’Ospedale statale di Poprad (entrambi nella regione di Prešov).

L’Ospedale Roosevelt è l’unica delle grandi strutture statali che ha conseguito una valutazione sopra la media in ciascuno dei sei indicatori principali. Mentre l’Ospedale di facoltà di Trnava ha ottenuto il punteggio più basso. Tra gli ospedali generali, la minor soddisfazione dei pazienti è stata registrata per ricoveri presso l’Ospedale di Levice (regione di Nitra).

(Red)

Illustraz. BS/Pixabay